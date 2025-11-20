Das sind unsere besten Party-Geschichten – und deine?

«Jüngst: London abgemacht mit einer Freundin für Drinks. Per crazy Zufall (ist ja nicht die kleinste Stadt der Welt) begegne ich auf der Strasse einem alten Kumpel. Ich schlepp ihn mit in die Bar. Dort angekommen, schreibt mir ein weiterer Kumpel, ‹Du bist in der Stadt?› Ja, bin ich. ‹Komm’ auch!› Nochmals eine weitere Textnachricht: ‹In town? Komm’ ins 100 Club, Electric Six spielen. Ich tu euch auf die Liste.› Los geht’s an den Electric-Six-Gig (‹Danger! Hight Voltage›, ‹Gay Bar› etc.) – wir sind inzwischen zu fünft. Und danach in eine Cocktail-Bar. Und danach in eine weitere Cocktail-Bar (maybe ... ich mag mich nicht so genau erinnern). Und frühmorgens dann ins Cafe Italia für Espresso und Canoli. (Ursprünglich wollte ich doch nur meine Freundin auf ein paar ruhige Drinks treffen …)

Um den grossen Lemmy Kilmister zu zitieren: ‹Ich kann mich an das meiste kaum erinnern – doch ich werde es nie vergessen.›»

Oliver Baroni