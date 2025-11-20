User Unser
Das sind unsere besten Party-Geschichten – und deine?
Manchmal muss man feiern. Und manchmal muss man das Feiern feiern. Das wollen wir somit tun – schliesslich ist das Wochenende in nicht mehr allzu weiter Ferne.
Hier kommen unsere besten Party-Erinnerungen. Und danach wollen wir natürlich von deinen Geschichten lesen ...
«Während einer Homeparty zu meiner Kanti-Zeit sind Vögel in das Haus meines Kollegen eingedrungen. Am nächsten Morgen mussten wir alle einfangen, bevor die Eltern meines Kollegen wieder nach Hause kamen. Das war gar nicht mal so einfach 😂»
«Wir hatten bei watson mal eine Jubiläums-Party, an der wir den Küchentisch zu einem Haufen Brösmeli zusammengetanzt haben. (Wir haben die Woche drauf einen neuen Tisch bekommen und hatten vorher die Erlaubnis, das eh schon lädierte Mobiliar kurz und klein zu schlagen. Natürlich. Wir sind schliesslich keine Tiere.)»
Das war der watson-Geburtstag 2018. Oder das, was davon übrig war.
«Jüngst: London abgemacht mit einer Freundin für Drinks. Per crazy Zufall (ist ja nicht die kleinste Stadt der Welt) begegne ich auf der Strasse einem alten Kumpel. Ich schlepp ihn mit in die Bar. Dort angekommen, schreibt mir ein weiterer Kumpel, ‹Du bist in der Stadt?› Ja, bin ich. ‹Komm’ auch!› Nochmals eine weitere Textnachricht: ‹In town? Komm’ ins 100 Club, Electric Six spielen. Ich tu euch auf die Liste.› Los geht’s an den Electric-Six-Gig (‹Danger! Hight Voltage›, ‹Gay Bar› etc.) – wir sind inzwischen zu fünft. Und danach in eine Cocktail-Bar. Und danach in eine weitere Cocktail-Bar (maybe ... ich mag mich nicht so genau erinnern). Und frühmorgens dann ins Cafe Italia für Espresso und Canoli. (Ursprünglich wollte ich doch nur meine Freundin auf ein paar ruhige Drinks treffen …)
Um den grossen Lemmy Kilmister zu zitieren: ‹Ich kann mich an das meiste kaum erinnern – doch ich werde es nie vergessen.›»
«Die besagte Party vor neun Jahren endete mit einem Nacktschwumm der letzten Beteiligten in der Limmat. Ich stieg quasi als Single ins Wasser und kam mit einem Freund wieder heraus.»
«Ich war mit einem Kumpel in Miami und wir waren derart gejetlagged, dass wir um 20 Uhr eingepennt und erst um 1 Uhr in der Nacht wieder aufgewacht sind. Um dem Jetlag entgegenzuwirken, beschlossen wir, auf die Gass zu gehen. Vorgetrunken haben wir lauwarmen Wodka aus dem Duty Free, runtergespült haben wir das Gesöff mit einem halb vollen Cola-Dösli, das wir uns teilen mussten. Danach war mir derart schlecht, dass ich, im Club angekommen, erst einmal in Richtung WC stürmte. Dort traf ich dann auf einen damals bekannten Bayernspieler und war derart verblüfft, dass sich mein Schlechtsein sofort wieder legte. Ich kann also sagen, ich habe fast vor die Füsse eines Fussballstars gekotzt.
(Es war Arturo Vidal)»
Und nun deine Geschichte? Erzähl' uns einen Schwank aus deinem Party-Leben!
(sim)