Italienischer Landwirtschaftsminister empört über Carbonara-Sauce

Italienischer Minister lässt auf Facebook seinen Frust raus – wegen dieser Carbonara

20.11.2025, 10:0420.11.2025, 10:41

Italien hat einmal mehr einen kulinarischen Eklat zu verkraften. Grund dafür sind zwei italienisch klingende Saucen in einem Supermarkt des Europaparlaments in Belgien. Besonders enerviert darüber zeigte sich der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida.

epa11856166 Francesco Lollobrigida, Agriculture Minister of Italy (C), attends the EU Agriculture Ministers Council in Brussels, Belgium, 27 January 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
Francesco Lollobrigida, der italienische Landwirtschaftsminister.Bild: keystone

Lollobrigida veröffentlichte etwa ein Bild einer Carbonara-Sauce mit italienischem Pancetta. Die römische Sauce wird jedoch traditionell nicht mit Pancetta, sondern mit dem Speck-ähnlichen Guanciale angerichtet. Weiter besteht die Fertig-Sauce zu 39 Prozent aus Rahm – eine Zutat, die in einer traditionellen Carbonara nicht vorkommt. Ebenfalls für Ärger sorgte eine Tomatensauce mit kalabrischen Zwiebeln.

Auf Facebook schrieb Lollobrigida, dass diese Produkte «das Schlimmste von ‹italienisch klingenden› Produkten» repräsentieren würden. Es sei «inakzeptabel», solche Produkte im Supermarkt des Europäischen Parlaments zu sehen. Weiter fordert Lollobrigida eine sofortige Untersuchung zu den Saucen.

Italienische Sossen EU Parlament Verkauft
Das ist die umstrittene Carbonara.Bild: Delhaize

Die beiden Saucen stammen von der Eigenmarke des belgischen Supermarkts Delhaize. Das angeblich italienische Produkt ist mit einer kleinen italienischen Flagge gekennzeichnet. Laut EU-Vorschriften kann ein Lebensmittel als irreführend für Verbraucher angesehen werden, wenn die Kennzeichnung nicht dem Herkunftsland entspricht.

Italienische Sossen EU Parlament Verkauft
Die Tomatensauce mit kalabrischen Zwiebeln.Bild: Delhaize

Was genau die angeordnete Untersuchung von Francesco Lollobrigida beinhalten wird, ist nicht bekannt. Dies hat der Landwirtschaftsminister in seinem Post nicht mitgeteilt. (nib)

