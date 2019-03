Schweiz

Klimastreik

Die Klimastreiker pfeifen auf SRF-Projer – jetzt läuft ihre eigene «Arena»



Statt eines «quotengeilen Schlagabtausch» von SRF-Projer ein «Gespräch mit echter Diskussionskultur». Die Klimastreiker haben heute unter dem Motto «Weil Wandel echte Debatte braucht» ihr eigenes «Arena»-Format lanciert.

Das waren die Gäste

Martin Landolt Nationalrat BDP

Philipp Kutter Nationalrat CVP

Samira Marti Nationalrätin SP

Prof. Sonia Seneviratne, Klimawissenschaftlerin

Irmi Seidl, Ökonomin, ETH/UZH

Wegen der basisdemokratisch organisierten Klimastreik-Bewegung stellte Arena-Dompteur Jonas Projer vor einer Woche die Sendung auf den Kopf. Gleich 20 Klima-Aktivisten und Aktivistinnen treten gegen die bürgerlichen Politiker, wie etwa «Klimaleugner» und SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, in den Arena-Ring. Dies aber von zweiten Reihe aus, was für rote Köpfe sorgte: «Wir müssen uns von alten Männern anhören, wie unrealistisch unsere Forderungen sind», enervierte sich die Klima-Bewegung in einem Communiqué.

