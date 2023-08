Lidl-Schweiz-Chef Torsten Friedrich tritt ab

Bei Lidl Schweiz kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. CEO Torsten Friedrich verlässt das Detailhandelsunternehmen aus persönlichen Gründen per Ende September 2023. Den Posten übernimmt Alessandro Wolf allerdings erst ab Sommer 2024. Bis dahin wird Nicholas Pennanen, heutiger Lidl-Länderchef in Finnland, die Geschäfte in der Schweiz leiten.

Torsten Friedrich tritt ab. Bild: lidl schweiz

Alessandro Wolf ist derzeit CEO von Lidl Österreich, und kehrt im Sommer 2024 laut weiteren Angaben des Discounters in die Schweiz zurück. Der neue CEO Wolf war bereits zwischen 2008 und 2019 bei Lidl Schweiz in verschiedenen Funktionen tätig. Die letzten Jahre arbeitete er in der Geschäftsleitung als Chief Real Estate Officer und Chief Operating Officer. Danach wurde er zum CEO von Lidl Österreich befördert.

Pennanen werde nach Wolfs Amtsantritt als neuer CEO nach Österreich wechseln und dort die Führung übernehmen. (awp/sda)