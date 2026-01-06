wechselnd bewölkt-5°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

Migros: Feldschlösschen verschwindet aus Denner und Migros Regalen

Feldschlösschen verhängt Lieferstopp gegen Migros-Gruppe

06.01.2026, 15:0806.01.2026, 15:08

In den zur Migros-Gruppe gehörenden Denner-Filialen oder Migrolino sind Biere von Feldschlösschen Mangelware. Der Detailhändler befindet sich im Preisstreit mit der Bierbrauerei aus Rheinfelden.

Feldschloesschen Bier alkoholfrei Weizenfrisch
Die Brauerei hofft, dass das Bier bald wieder in den Regalen erhältlich sein wird.Bild: Keystone

«Wir haben uns entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit unseren Produkten zu beliefern», sagte Feldschlösschen-Kommunikationschefin Gaby Gerber zur Nachrichtenagentur AWP. Über den Preiskampf zwischen den beiden Unternehmen hatte zuvor der «Blick» berichtet.

Gleichzeitig bedauert die Brauerei den Lieferstopp und gibt sich zuversichtlich, dass das Bier und Getränkesortiment «in absehbarer Zeit» wieder verfügbar sein wird. Neben den Feldschlösschen-Bieren sind auch internationale Biermarken und andere Getränke des zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Bierbrauers betroffen.

Darunter befinden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne sind darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Migros-Produkte mit Lieferunterbruch
1 / 7
Migros-Produkte mit Lieferunterbruch

Von Kellog's,
quelle: benjamin weinmann
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So eine Migros-Filiale hast du (vermutlich) noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Preisüberwacher pfeift Homegate, Immoscout und Ricardo zurück – Weko eröffnet Verfahren
Erstmals hat der Preisüberwacher eine einvernehmliche Regelung im Bereich von Internetplattformen abgeschlossen. Homegate, Immoscout und Ricardo werden transparenter und günstiger. Derweil zeigt sich: Die Wettbewerbkommission hat eine Vorabklärung eröffnet.
Schon seit Jahren sorgt die Swiss Marketplace Group (SMG) bei Kundschaft und Konkurrenz für Ärger. Grund sind Gebührenerhöhungen und intransparente Preismodelle für Privat- und Geschäftskunden. Zur SMG gehören unter anderem Plattformen wie Homegate, Immoscout oder Ricardo. Nach mehreren Beschwerden hat Preisüberwacher Stefan Meierhans 2023 verschiedene Abklärungen eröffnet. «Sollte ich einen Missbrauch feststellen, strebe ich mit den Betroffenen eine einvernehmliche Regelung an», sagte Meierhans Anfang 2024 zu CH Media.
Zur Story