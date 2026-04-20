Die Mayonnaise mit dem Chips-Geschmack ist ab heute in den Regalen von Coop zu finden. Bild: Nestlé

Mayonnaise mit Chips-Geschmack – Thomy und Zweifel lancieren die Paprika-Mayonnaise

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Zwei Schweizer Klassiker machen gemeinsame Sache. Die Thomy-Mayonnaise gibt es ab dieser Woche in einer neuen, eher unerwarteten Geschmacksrichtung im Coop zu kaufen. Gemeinsam mit dem Chips-Hersteller Zweifel bringt Nestlé die «Thomy Zweifel Paprika Mayonnaise» auf den Markt.

Die Kollaboration entstand im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums der Thomy-Mayonnaise, die seit 1951 in Basel produziert wird. In der Medienmitteilung von Nestlé wird das neue Produkt als «Gipfeltreffen des Schweizer Geschmacks» oder auch «das Rütli unter den Kombinationen» der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von Grill bis Gemüse-Dip

Die neue Mayonnaise soll vielseitig einsetzbar sein, ob zu Burgern, Pommes, in Sandwiches oder als Sauce für Gemüse-Dips, schreibt der Schweizer Lebensmittelkonzern weiter. Besonders auf die Grillsaison hin dürfte sich die Fusion der zwei Schweizer Traditionsunternehmen Thomy und Zweifel wohl gut vermarkten lassen.

Die beiden Firmen seien bereits länger miteinander in Kontakt gestanden, in gemeinsamen Workshops habe man die neue Paprika-Mayonnaise entwickelt, getestet und nun auf den Markt gebracht, wie Nestlé schreibt. Für 3.50 Franken ist die Tube ab sofort in den meisten Coop-Filialen erhältlich.