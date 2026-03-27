Bei dieser Wandleuchte besteht Stromschlaggefahr.

Stromschlaggefahr: Ikea ruft bestimmte NYMÅNE-Produkte zurück

IKEA muss bestimmte NYMÅNE-Produkte wegen Stromschlaggefahr zurückrufen. Konsumentinnen und Konsumenten, die eine der betroffenen NYMÅNE-Wandleuchten besitzen, sollten diese ab sofort nicht mehr verwenden

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Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Aufgrund eines unzureichend isolierten Kabels besteht bei einer Beschädigung des Kabels Stromschlaggefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte

NYMÅNE Doppelwandleuchte

Betroffen sind Produkte mit den Datumsstempeln (JJWW) beginnend mit 2217 bis 2550 sowie mit der Lieferantennummer 23241. Beim Datumsstempel stehen die beiden ersten Ziffern für das Herstellungsjahr (JJ), die dritte und die vierte Ziffer für die jeweilige Herstellungswoche (WW).

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten, die eine der betroffenen NYMÅNE-Wandleuchten besitzen, sollten diese ab sofort nicht mehr verwenden und sie zur vollständigen Rückerstattung in einem beliebigen IKEA-Einrichtungshaus zurückgeben. (ome)