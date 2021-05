Ärzte vermelden fürs Corona-Jahr Rückgang der Gesundheitskosten – was bringt uns das?

Diese Lockerungen wird der Bundesrat heute vorschlagen

Heute wird sich der Bundesrat über die nächsten Öffnungsschritte unterhalten. Im Vordergrund steht die Öffnung der Innenräume von Restaurants sowie die Home-Office-Empfehlung.

Nachdem sich die epidemiologische Lage in der Schweiz in den letzten Wochen weiter verbessert hat, will Gesundheitsminister Alain Berset noch im Mai die Massnahmen weiter lockern, wie der Blick am Dienstag berichtete und CH Media-Recherchen bestätigten. Im Vordergrund steht insbesondere die Öffnung der Restaurants auch in Innenräumen.

Nachdem der Bundesrat an seiner Sitzung am 14. April mit seinen Lockerungen (die ab 19. April in Kraft traten) weiter ging, als viele angenommen hatten, wäre es …