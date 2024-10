Daniel Liedtke soll neuer Helsana-Verwaltungsratspräsident werden

Solothurner SP nominiert 2 Kandidierende für Regierungsratswahl

Kantonsrat Mathias Stricker soll für die SP im März 2025 einen zweiten Sitz in der Solothurner Regierung holen. Die Bisherige Susanne Schaffner will den ihrigen verteidigen.

Die Kantonalpartei hat den 56-jährigen Primarlehrer und Präsidenten des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Solothurn am Mittwoch an ihrem Parteitag in Zuchwil SO nominiert, zusammen mit der wieder antretenden Regierungsrätin Susanne Schaffner.