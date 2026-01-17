wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Kunst

Französisch-schweizerischer Dramatiker Valère Novarina ist tot

Französisch-schweizerischer Dramatiker Valère Novarina ist tot

17.01.2026, 12:1517.01.2026, 12:15

Der französisch-schweizerische Dramatiker, Autor und Maler Valère Novarina ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte am Samstag der Generalregisseur seiner «Compagnie Union des contraires» der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Portrait of Valere Novarina at his place 09/10/2019 Julien FAURE/Leextra via opale.photo RECORD DATE NOT STATED *** Portrait of Valere Novarina at his place 09 10 2019 Julien FAURE Leextra via opale p ...
Valère Novarina.Bild: www.imago-images.de

Novarina galt als Autor eines ebenso überraschenden wie provokativen Theaters und entwickelte früh eine besondere Leidenschaft für Sprache. Seine schwer einzuordnenden, dichten Texte sprengten gängige Formen zwischen Poesie und Bühne. Seine Stücke waren nahezu jedes Jahr am Festival von Avignon (F) zu sehen, einem der wichtigsten Treffpunkte des französischen Theaterschaffens.

Geboren in einem Vorort von Genf, verbrachte Novarina Kindheit und Jugend am Genfersee und in den Bergen. In Paris studierte er Literatur und Philosophie, begegnete unter anderem den Regisseuren Roger Blin und Marcel Maréchal sowie dem Schriftsteller und Philosophen Jean-Noël Vuarnet. Kurz erwog er eine Schauspielkarriere, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete.

Parallel dazu entfaltete sich seine zweite künstlerische Berufung: Zeichnung und Malerei. Zunächst entstanden Arbeiten für seine Figuren, später auch für Bühnenbilder – und ab 1986 inszenierte Novarina seine Stücke zunehmend selbst.

Novarina war zudem ein grosser Zirkusliebhaber und Fan komischer Schauspielkunst. Besonders verehrte er Louis de Funès, dem er den Text «Pour Louis de Funès» widmete. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Teure Banane: Student isst 120'000 Dollar teures Kunstwerk
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gründer Klaus Schwab ist nicht am WEF
Klaus Schwab wird nach mehr als 50 Jahren als Aushängeschild des von ihm gegründeten Weltwirtschaftsforums (WEF) beim Jahrestreffen in Davos nicht dabei sein. Er werde auf Reisen sein, sagte Schwab der Nachrichtenagentur DPA.
Zur Story