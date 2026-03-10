freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Lufthansa bietet wegen Iran-Krieg zusätzliche Fernflüge an

Lufthansa bietet wegen Iran-Krieg zusätzliche Fernflüge an – im Gegensatz zur Swiss

10.03.2026, 15:2110.03.2026, 15:21

Die Lufthansa profitiert von den durch den Krieg im Nahen Osten ausgefallenen Flüge der arabischen Konkurrenten im Langstreckenverkehr. Der Konzern bietet nun Extraflüge nach Asien und Afrika an. Die Swiss indes plant keine zusätzlichen Flüge, wie sie am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

epa12729812 Airplanes of the Lufthansa carrier are parked on the tarmac during a strike at the international airport in Munich, Germany, 12 February 2026. Pilots and cabin crew are striking at Lufthan ...
Die Lufthansa bietet nun Extraflüge an.Bild: keystone

Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr auf den Kopf, nun reagiert die Lufthansa mit Extraflügen nach Asien und Afrika. Der Konzern legt wegen der stark gestiegenen Nachfrage kurzfristig zusätzliche Langstreckenverbindungen auf, teilte die Lufthansa in Frankfurt mit.

Für die kommenden Wochen plant Lufthansa vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet. Der Lufthansa-Konzern beobachte die Marktentwicklung und schliesse weitere Zusatzflüge nicht aus.

Die Lufthansa ist also indirekt Profiteur der Turbulenzen, die der Konflikt im globalen Luftverkehr ausgelöst hat. Die Vorbuchungen für Direktflüge in Richtung Asien lägen derzeit 75 Prozent über Vorjahr, sagte jüngst Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt.

Die Swiss hält sich abseits. Aktuell seien keine zusätzlichen Flüge geplant, teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Immer noch fast 2500 Gestrandete

Laut den am Dienstagmittag aktualisierten Zahlen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten befinden sich immer noch rund 2450 Reisende aus der Schweiz im Nahen Osten auf der Liste der Travel Admin App. Die meisten von ihnen, nämlich 1400, befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gefolgt von Oman (310) und Katar (270).

Bei den in den betroffenen Staaten lebenden Schweizerinnen und Schweizern steht mit 25'400 Menschen Israel an der Spitze, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5400 und dem Libanon mit 1100 Auslandbürgerinnen und -bürgern. (hkl/sda/dpa)

Flughafen Zürich kann Verspätungen nach 23 Uhr senken
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Könnte mir das auch passieren?» Iran-Krieg verunsichert Schweizer Juden
Der Präsident des Dachverbands der jüdischen Gemeinden befürchtet, dass der Iran-Krieg zu einer neuen Welle von Judenhass führt. Er nimmt den Bundesrat und die Parteien in die Pflicht.
Die Anzahl antisemitischer Vorfälle in der realen Welt – also ohne den Online-Bereich – ist 2025 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 177 Vorfälle zurückgegangen. Statt 11 gab es noch 5 Tätlichkeiten. Hat sich die Lage entspannt?
Ralph Friedländer: Der leichte Rückgang in der realen Welt sieht zwar nach einer Beruhigung aus, gleichzeitig haben die Vorfälle im Online-Bereich um 37 Prozent zugenommen. Leider verharrt der Antisemitismus in der Schweiz auf einem sehr hohen Niveau, deutlich höher als alles, was wir vor dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 auf Israel gesehen haben. Insofern kann ich keine Entwarnung geben. Es braucht weiterhin Massnahmen, damit das nicht zu einer neuen Normalität wird.
Zur Story