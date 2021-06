«MTV Unplugged» erstmals in der Schweiz – mit Patent Ochsner

Die FIFA zieht teilweise nach Paris – Nähe zu Katar sorgt für Aufregung

Die FIFA hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Doch nun wird offenbar eine Zweigstelle in Paris bezogen – in einem Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert. Dort soll auch eine umstrittene Kunstsammlung unterkommen.

Der Fussball-Weltverband FIFA wird offenbar bald ein Quartier in Paris beziehen. Das berichten die «Süddeutsche Zeitung» sowie die französische Tageszeitung «Le Monde». Demnach werde der Verband neben dem Hauptsitz in Zürich in der französischen Hauptstadt «ein zweites Standquartier beziehen.»

Aus Zürich werde eine «Hundertschaft FIFA-Leute» nach Paris ausgelagert. Residieren würden diese im Hôtel de la Marine. Dabei handele es sich um einen «Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert, der vier …