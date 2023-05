Diese Deos sind besonders schlecht für dich – und für die Umwelt

Umweltschädliche Stoffe:



Auch getestet wurden umweltschädliche Stoffe. Viele Deo-Sprays enthalten Inhaltsstoffe, welche schädlich für die Umwelt sind. Sechs Produkte enthielten Duftstoffe, die holzig-floral riechen, aber nicht auf den Deos deklariert werden müssen. Gemäss den Chemikaliendatenbanken der EU und der USA sind diese Substanzen langfristig giftig für Wasserlebewesen. Beim Duschen wird das Deo abgespült und kommt so ins Abwasser. Eine Überstichteststudie des deutschen Umweltbundesamtes von 2019 zeigt, dass selbst Kläranlagen die kritisierten Stoffe nicht vollständig zurückhalten können. So gelangen die umweltschädlichen Inhaltsstoffe in offene Gewässer. Da alle Deo-Sprays im Test wasserschädliche Substanzen enthielten, schnitt keines der Produkte mit dem Gesamturteil «sehr gut» ab.