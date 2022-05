illustration: julia neukomm

Für Haut und Seele: Diese Schweizer Labels tun dir Gutes!😌

Heute bei watson's favorites: 7 tolle Produkte von Schweizer Labels für Haut und Haar.

Neue Woche - neue Labels! Schön, bist du dabei!

Heute dreht sich alles um das Thema Körperpflege. Oft ist man lange auf der Suche nach dem perfekten Pflegeprodukt. Hat man ein passendes gefunden, so wird es zu einem treuen und täglichen Begleiter.

Ich hoffe, genau solche Begleiter findet ihr in der heutigen Story. Nachhaltigkeit ist auch bei unseren heutigen Labels ein grosses Thema. Toll, nicht? 🤗

PS: Zum Schluss gibt es noch etwas Tolles zu gewinnen!

Nuniq ist ein kleines Schweizer Label aus Commugny. Das Start up hat es sich zum Ziel gesetzt, die heutigen Umstände bei Haarprodukten zu ändern und ein Produkt anzubieten, dass ihre Grosseltern, wie auch die zukünftigen Grosskindern stolz macht. Nuniq hat Haar- und Körperpflegeprodukte entwickelt, die in nachfüllbaren Verpackungen und biologisch abbaubaren Nachfüllbeuteln zu dir nach Hause geliefert werden. Die Produkte enthalten natürliche Inhaltsstoffen und hochwertigen Superfoods, welche dein Haar, deine Haut und unseren Planeten versorgen. 🌍

Die nachhaltigen Haar- und Body-Pflegeprodukte von Nuniq Bild: Nuniq

Über die Produkte: Bei den Nuniq-Produkten gibt es weniger Abfall - dafür mehr gute Inhaltsstoffe. Weniger Waschtage - dafür mehr Zeit, um beim Morgenkaffee auf dem Handy zu scrollen. Weniger Aufwand und auch weniger Schönheitsprodukte. Dafür bekommst du wiederverwendbare, nachfüllbare und recycelbare Haar- und Körperpflegeprodukte, die pflegen, reparieren, glätten und Feuchtigkeit spenden. Und die zusätzlich immer vegan und nachhaltig sind. 🌿

Durch die einzigartige Kombination von biologischen Botanicals aus der Schweiz mit hochdosierten Aktivwirkstoffen hat Jungkraut ein höchst effektives, natürliches Hautpflegekonzept nur für Männer entwickelt. Auf Parabene, Silikone, PEGs oder künstliche Duftstoffe wird komplett verzichtet. Das Startup legt grossen Wert auf ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und lokales wirtschaften. Alle Produkte sind zu 100% klimaneutral. 🌱

Das Face Fluid und Eye Serum von Jungkraut bild: jungkraut

Über die Pflegeprodukte: Das Angebot umfasst die Basics für die tägliche Versorgung einer aktiven Männerhaut – ein tiefenwirksames Reinigungsgel, ein ultraleichtes, mattierendes Feuchtigkeitsfluid sowie ein vitalisierendes Augenserum. Die innovativen Formulierungen basierend auf dem neusten Stand der Technologie und wirken sichtbar bei ersten Zeichen der Hautalterung. Der frische und doch herbe Geruch erinnert neben Alpenkräutern und Basilikum auch an frische Limetten und Bergamotte. So ist Mann bereit, voranzugehen, als ob es kein Morgen gäbe.🕺🏼

Sinless Skincare entstand mit der Überzeugung, dass Hautgesundheit weder teuer, noch kompliziert oder gar auf Tierleid aufgebaut sein soll. Das Label steht für eine koreanische Hautpflege mit einem minimalistischen Ansatz zu Schönheit und dem Wissen, dass für die Gesundheit der Haut, die Psyche und den Planeten, weniger definitiv mehr ist.

Über die Pads: Die wiederverwendbaren Pads von Sinless Skincare bestehen aus 70% Bambus und 30% Baumwolle, sind weich und langlebig. Bambus ist ein schnell wachsend er Rohstoff, welcher wenig Wasser und keinen Dünger braucht, und sich selbst aus den eigenen Wurzeln erneuern kann. Es ist Zeit, endlich von den wegwerfbaren Wattepads loszukommen!

Die Welt der Öle und marokkanischer Schönheitsrituale ist die Inspiration. Bepure Natural Vegan Skincare wird aus bio-zertifiziertem Argan- & Kaktusfeigenkernöl von Marokko in zertifizierten Laboratorien in Marrakesch, Deutschland und der Schweiz hergestellt. Berberfrauen extrahieren die Arganmandeln und Kakutsfeigenkerne von Hand für Bepure, erhalten einen gesicherten Arbeitsplatz und werden fair, d.h. über dem Marktdurchschnitt bezahlt. Ein Teil des Umsatzes spenden wir der marokanischen Organisation Education for all Morocco, welche Mädchen aus dem ländlichen Marokko Zugang zu Bildung gibt.

Die vegane Naturkosmetik von Bepure bild: bepure

Über die Produktion: Die Bepure Produkte sind zu 100% natürlich, vegan, enthalten keine künstlichen Zusatzstoffe, Alkohol und Füllstoffe sowie Parabene und Palmöl. Die Essenz sind minimalistische (Haut- und Haarpflege-) Produkte, die wenige dafür wirksame und hochwertigste Inhaltsstoffe enthalten. Die Produkte unterstützen alle Hauttypen, speziell aber empfindliche, problematische oder reife Haut.

Das Schweizer Start-up Kailas Botanical Glow Lab setzt auf die Kraft von Eis und Pflanzen, welche die innere und äussere Schönheit betonen, die Seele beruhigen und den Geist besänftigen. Das Fundament der Produkte ist das innovative Glow System, mit dem die Eiskugel zusammen mit selektionierten Blütenwässern hergestellt wird, welche in kleinen Mengen aus sorgfältig ausgewählten biologischen Pflanzen durch einen Destillationsprozess gewonnen, sozial produziert und in Handarbeit, im Lab in Zürich, konfektioniert werden.

Zum Produkt: Strahlende Haut in nur einer Minute! Das unisex Ice-Facial-Treatment mit heilenden Blütenwassern, hilft Schwellungen und müde Augenringe zu beseitigen, Poren zu verfeinern, die Zellregeneration der Haut anzuregen und somit das Hautbild zu verbessern. Eine Ampulle Blütenwasser zusammen mit Wasser in die Form geben und ab in den Gefrierer. Die Eiskugel sanft übers Gesicht kreisen und den sofortigen Effekt geniessen. Erfrischung pur für das Home-Spa an heissen Sommertagen.

Sqin Ø bedeutet eine Haut ohne Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, synthetische Duftstoffe... Schadstoffe! Sqin Ø bietet die ultimativen natürlichen Hautpflegeprodukte, welche die Kosmetik-Branche umkrempelt. Denn das Label beweist, dass echte 100% natürliche Pflegeprodukte herkömmliche Kosmetik, die unserer Gesundheit schaden, übertreffen können!

Über das Produkt: Die Deocreme gibt den Bakterien, die Körpergeruch verursachen, keine Chance! Die Deos sind 100% natürlich, vegan und tierversuchsfrei. Sie werden mit viel Liebe von Hand in Zürich hergestellt. Die Sqin Ø Deos sind in 3 Düften verfügbar: Energizing Lemon, Flower Power und Sensitive Bliss. Für dein tägliches Frischegefühl, ohne schädliche Inhaltsstoffe! 🥰

Für eine saubere Welt frei von Plastikverschmutzung! Seit über 35 Jahren produziert Schnarwiler Health & Beauty in der Schweiz ganz natürliche Produkte rund um Gesundheit und Schönheit. Entdecke jetzt die nachfüllbaren Beauty-Produkte mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und Swiss Made! Ein grosses Netz mit vielen Partnern in der Schweiz garantiert auch in deiner Nähe eine Refill Möglichkeit!

Die in der Schweiz produzierte Hand Creme von Schnarwiler bild: schnarwiler

Über die Produkte: Die «Love Refill» Serie beinhaltet alles was es für den täglichen Bedarf braucht. Selbstverständlich alles 100% natürlich, Vegan, ohne Parabene, ohne synthetische Duftstoffe. Von der «Love Hands» Handcreme, Shampoo, Conditioner, Bodylotion, Peelings, Seifen bis zur Gesichtscreme findest du die tollen «Refill» Produkte bei Schnarwiler oder einem Refill-Partner in der Schweiz. 🌱

Schnarwiler spendet mit jedem verkauften Produkt einen Beitrag an die Nonprofit-Organisation «Tash Hero World». 💪



Und zum Schluss geht's hier zum Wettbewerb von Sqin Ø! Viel Glück! 🍀

Gewinne jetzt ein Deo-Paket von Sqin Ø!

Gewinne das «Energizing Lemon» Deo für die Achseln und das «Fresh Mint» Fussdeo von Sqin Ø

