Montenegro und Albanien haben ihre ESC-Songs 2026 bereits veröffentlicht. Bild: watson

ESC

Die ersten ESC-Songs für Wien sind da – so tönen sie

35 Länder nehmen am Eurovision Song Contest 2026 in Wien teil. Nun sind die ersten Songs veröffentlicht worden, Albanien und Montenegro legen vor.

Nadine Sommerhalder Folge mir

Mehr «International»

Der Eurovision Song Contest feiert dieses Jahr seine 70. Austragung. Die Jubiläumsausgabe findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt, nachdem der österreichische Sänger JJ beim ESC 2025 in Basel den Sieg für sein Land geholt hat.

35 Länder nehmen dieses Jahr offiziell am ESC teil, 5 Nationen haben wegen einer erneuten Teilnahme Israels ihren Boykott erklärt und setzen aus. Spanien, Irland, die Niederlande, Slowenien und Island werden in Wien darum nicht dabei sein.

Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956 1 / 75 Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956 1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz. quelle: hulton archive / keystone

Zwei der teilnehmenden Länder, Albanien und Montenegro, haben ihre Songs bereits veröffentlicht, welche sie ins Rennen schicken.

Hier findest du immer die aktuellste Liste mit den teilnehmenden Ländern und die dazugehörigen Acts und Songs. Die Liste aktualisieren wir laufend.

Was hältst du von den Songs? Schreib es uns in die Kommentare!

Albanien

Alis – «Nân»

Albanien hat traditionsgemäss als erstes Land seinen ESC-Song kurz vor Weihnachten festgelegt.

Der 22-jährige Alis wird Albanien mit dem Song «Nân» vertreten. Er schaffte seinen Durchbruch als Künstler vor zwei Jahren bei der Musikshow «X Factor Albania».

Seinen ESC-Song «Nân» hat er selbst komponiert, dabei ist eine dramatische Ballade entstanden.

Armenien

Artist offen – Song offen

Australien

Artist offen – Song offen

Aserbaidschan

Artist offen – Song offen

Belgien

Artist offen – Song offen

Bulgarien

Artist offen – Song offen

In Basel beim ESC 2025 war Bulgarien nicht dabei. Nun nimmt Bulgarien wieder teil und entscheidet am 31. Januar, wer das Land in Wien vertritt. Rund einen Monat später, am 28. Februar, wird dann der Song gewählt.

Dänemark

Artist offen – Song offen

Dänemark entscheidet im Rahmen der Vorentscheid-Sendung «Melodi Grand Prix» am 14. Februar, wen sie nach Wien schicken werden. Die teilnehmenden Artists werden am 22. Januar bekannt gegeben.

Deutschland

Artist offen – Song offen

«Das deutsche Finale» findet am 28. Februar statt, dort entscheidet sich, wer für Deutschland zum ESC 2026 reisen wird.

Estland

Artist offen – Song offen

Estland entscheidet beim Vorentscheid «Eesti Laul» am 14. Februar, wer in Wien antreten wird und damit Nachfolger oder Nachfolgerin des letztjährigen Teilnehmers und «Espresso Macchiato»-Sängers Tommy Cash wird.

Finnland

Artist offen – Song offen

Am 28. Februar findet der finnische Vorentscheid «Uuden Musiikin Kilpailu 2026» statt, die teilnehmenden Artists werden am 14. Januar bekannt gegeben.

Frankreich

Artist offen – Song offen

Georgien

Artist offen – Song offen

Griechenland

Artist offen – Song offen

Griechenland entscheidet im Februar in der TV-Sendung «Sing for Greece», wer nach Wien reisen wird.

Grossbritannien

Artist offen – Song offen

Israel

Artist offen – Song offen

Am 20. Januar gibt Israel bekannt, welche Künstlerin oder welcher Künstler Israel am ESC 2026 vertreten wird.

Italien

Artist offen – Song offen

Italien hat einen der aufwändigsten Selektionsprozesse: Beim Sanremo-Festival, das fünf Tage dauert, wird ein Sieger oder eine Siegerin auserkoren, der oder die beim ESC teilnehmen darf.

Das Finale findet am 28. Februar statt.

Kroatien

Artist offen – Song offen

Kroatien wählt im Februar beim Dora-Festival aus acht Songs aus, welchen sie nach Wien schicken.

Lettland

Artist offen – Song offen

Litauen

Artist offen – Song offen

Luxemburg

Artist offen – Song offen

Malta

Artist offen – Song offen

Moldau

Artist offen – Song offen

In Basel war Moldau letztes Jahr nicht dabei, in Wien möchte man wieder einen Song ins Rennen schicken.

Bereits im Dezember hat Moldau seine Finalistinnen und Finalisten für die nationale Vorselektion bekannt gegeben, entschieden wird am 17. Januar.

Montenegro

Tamara Živković – «Nova Zora»

Auch Montenegro hat wie Albanien allen ESC-Fans ein Weihnachtsgeschenk gemacht und ihren Song für Wien noch vor den Festtagen gewählt.

Und Montenegro rührt gleich mit der grossen ESC-Kelle an, sie schicken mit Tamara Živković und dem Song «Nova Zora» einen Song mit typischem ESC-Anstrich ins Rennen: fetter Bass, epochaler Gesang und eine klare Hook-Struktur.

Die Interpretin Tamara Živković ist laut dem ESC-Portal ESC Kompakt ausgebildete Flötistin und studiert in Belgrad Musik.

Norwegen

Artist offen – Song offen

Am Montag, 19. Januar, gibt Norwegen bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler zum diesjährigen Teilnehmerfeld des norwegischen Vorentscheids «Melodi Grand Prix 2026» gehören. Am 28. Februar findet die Austragung dann statt und wird im norwegischen Fernsehen übertragen.

Österreich

Artist offen – Song offen

Österreich entscheidet am 20. Februar in der Sendung «Wer singt für Österreich?», wer die Nachfolge von Gewinner JJ antreten wird.

Polen

Artist offen – Song offen

Polen entscheidet am 14. Februar in der nationalen Vorentscheidung, wen sie nach Wien schicken.

Portugal

Artist offen – Song offen

Portugal hat ebenfalls eine nationale Vorselektion, am 7. März findet das Finale statt und dort wird entschieden, welcher Act für Portugal antritt.

Rumänien

Artist offen – Song offen

Rumänien war beim ESC 2025 in Basel nicht dabei und wird dieses Jahr wieder einen Song ins Rennen schicken.

San Marino

Artist offen – Song offen

Die Entscheidung, wer San Marino am ESC 2026 vertritt, fällt am 6. März beim «San Marino Song Contest».

Schweden

Artist offen – Song offen

Den schwedischen Vorentscheid «Melodifestivalen» nennen ESC-Fans zu Recht «den geheimen ESC». An Songqualität und grosser Aufmachung kaum zu überbieten, füllt der Vorentscheid insgesamt sechs Samstagabende des schwedischen Fernsehprogramms, die Hälfte (!) der schwedischen Bevölkerung schaut jeweils das «Mello», wie es umgangssprachlich genannt wird.

Das Finale findet am 7. März statt.

Schweiz

Artist offen – Song offen

Die Schweiz gibt jeweils Anfang März bekannt, mit welchem Song «wir» antreten.

Serbien

Artist offen – Song offen

Serbien entscheidet im Februar, wen sie nach Wien schicken.

Tschechien

Artist offen – Song offen

Tschechien will noch im Januar Song und Artist veröffentlichen.

Ukraine

Artist offen – Song offen

Die Ukraine entscheidet am 7. Februar, wer das Land in Wien vertritt.

Zypern

Antigoni – Song offen

Künstlerin Antigoni tritt für Zypern an. Bild: ESC EBU

Zypern hat bereits im November bekannt gegeben, dass die britisch-zypriotische Sängerin Antigoni für sie antreten wird. Der Song wurde allerdings noch nicht veröffentlicht.