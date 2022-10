Niederländer sucht nach 50 Jahren seine in der Schweiz verlorene Liebe 😍

Auch wenn einige Jahre ins Land gezogen sind: Vergessen hat er sie nicht. Ein 88-jähriger Niederländer hat sich vor einem halben Jahrhundert in Wildhaus in eine Frau verliebt, jetzt möchte er sie wiederfinden und sich bei ihr entschuldigen.

Es ist eine Geschichte, die einen mitleiden lässt, wenn man sie liest. Erzählt wird das gute Stück in der Lokalzeitung «Toggenburger Tagblatt». Im Zentrum, der Niederländer Ger Zevenbergen und eine unbekannte Frau. Wir spulen 50 Jahre zurück und reisen nach Wildhaus ins Toggenburg. Zevenbergen, Mitte 30, hat gerade eine Woche Skischule hinter sich, am letzten Nachmittag trifft sich seine Ski-Klasse zum Abschlussapéro. Die Unbekannte ist ebenfalls zugegen, das erste Mal überhaupt sieht Zevenbergen das Gesicht, das sein Leben verändern sollte.

Die beiden kommen ins Gespräch, auch wenn aufgrund der Sprachbarriere – Zevenbergen spricht kein Deutsch – nur wenig Worte gewechselt werden. Nähe entsteht trotzdem, durch zärtliche Blicke und Berührungen. Der Niederländer verspricht der unbekannten Frau, am abendlichen Abschlussball mit ihr zu tanzen. Namen, Adressen und Telefonnummern werden nicht ausgetauscht, für Zevenbergen ist es dennoch Liebe auf den ersten Blick.

So sah Ger Zevenbergen aus, als er sich in die unbekannte Schöne verliebte. bild: pd

Dumm nur, ist der heute 88-jährige Niederländer verheiratet und mit seiner Frau nach Wildhaus gereist. Diese besuchte zwar den Langlaufkurs, bestand am Abend aber darauf, ihren Mann an den Ball zu begleiten. Dass die Sache nicht ganz in Ordnung ist, ist sich der Niederländer heute bewusst: «Ich hätte der schönen Dame gestehen sollen, dass ich verheiratet bin, aber ich konnte nicht.» Mit seiner Gattin dort angekommen, bringt Zevenbergen den Mut nicht auf, mit der Unbekannten in Kontakt zu treten. Gegenüber dem «Toggenburger Tagblatt» sagt er: «Als wir auf dem Ball ankamen, ignorierte ich die wunderschöne, junge Dame. Irgendwann hatte sie genug.»

Sie verlässt den Abschlussball und es bleibt bis heute – 50 Jahre später – das letzte Mal, dass Zevenbergen die Frau sieht. Mit gebrochenem Herzen tritt er gemeinsam mit seiner Frau die Heimreise an.

So sieht der 88-jährige Ger Zevenbergen aus. bild: PD

Nach der Rückreise in die Heimat dominiert der Alltag, die Gärtnerei, die er besitzt, will geführt werden. Die Zeit verstreicht, Kinder hat das Paar keine. Als er von einem Jahr ein Lied im Radio hört, sind alle Gefühle wieder da. Der Text: «Warum, warum hast du mich verlassen? Was habe ich dir angetan?»

Zevenbergens Gattin ist fünf Jahre zuvor verstorben, von der Begegnung mit der Unbekannten hat er ihr nie etwas erzählt, der damals entstandene Liebeskummer bleibt sein Geheimnis.

Dieses Inserat wird demnächst in der Zeitung erscheinen.

Die wunderschöne Frau, die ihm fortan nicht mehr aus dem Kopf geht, möchte er jedoch wiederfinden. Das schlechte Gewissen, sie damals einfach sitzen gelassen zu haben, wird er nicht mehr los. Zevenbergen sucht, kontaktiert Fernsehsendungen und schaltet ein Inserat im «Toggenburger Tagblatt», es ist seine letzte Chance. Viel Informationen über die Unbekannte hat er nicht, die damalige Sprachbarriere macht die heutige Suche um so schwieriger. Auch wenn dem 88-Jährigen bewusst ist, dass seine Chancen nicht allzu gut stehen, loslassen kann er jedoch nicht. Er möchte sich bei der unbekannten Frau entschuldigen. (rst)