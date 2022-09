«Wir können auch festen!» – Schwester Manuela erzählt vom Nonnen-Leben

Manuela Gächter lebt seit 14 Jahren im Kloster St. Peter und Paul in Cazis. Die 44-Jährige ist in Zürich aufgewachsen und hat Mathematik studiert, bevor sie ihr Leben Gott und dem Dominikanerinnen-Orden in Graubünden verschrieb.

Der Guru und das Mädchen aus Hergiswil: Wie eine Sekte Kesb-Akten vor Gericht verwendet

Die Kindesschutzbehörde von Nidwalden hat verhindert, dass eine 10-Jährige einen Sektenführer heiraten musste. Aber sie hat nicht verhindert, dass vertrauliche Dokumente in die Hände einer kriminellen Organisation gelangten.

Serra kam als kleines Mädchen mit ihrer Mutter aus der Türkei in die Schweiz. Sie lernte schnell Deutsch und glänzte in der Schule in Hergiswil NW mit guten Noten. Es hätte eine gelungene Integrationsgeschichte werden können. Doch gemäss der türkischen Staatsanwaltschaft hatte ihre Mutter andere Pläne. Sie soll ihre zehnjährige Tochter dem türkischen Sektenführer Adnan Oktar zur Heirat versprochen haben. Das Motiv: Geld. Sie soll sich selber ein Leben in Luxus erhofft haben.