Guide Michelin veröffentlicht Karte der schönsten Schweizer Dörfer – das sind sie

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Der französische Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Sie führt 56 Ortschaften in 19 Kantonen auf.

Die Publikation, die aus einer Partnerschaft mit dem Verein «Les plus beaux Villages de Suisse» hervorgegangen ist, enthält zudem Vorschläge für Radtouren sowie eine Auswahl an Sternerestaurants.

«Die Karte dient nicht mehr nur der Wegfindung, sondern macht die Reise greifbar und ermöglicht Entdeckungen und Inspiration», sagte Philippe Sablayrolles, Chefkartograf bei Michelin, am Donnerstag in Neuenburg vor den Medien.

Im digitalen Zeitalter verkaufe Michelin weiterhin zwei Millionen Strassenkarten pro Jahr, und zwar «nicht nur an Senioren im Ruhestand». 68 Prozent der Käuferinnen und Käufer seien Berufstätige.

Seit 2022 bietet Michelin Editions thematische Karten zu Routen für Velofahrer, Töfffahrer oder Wanderinnen an und stellt die schönsten Dörfer eines Landes vor. Nach Frankreich und Spanien ist nun die Schweiz an der Reihe.

Deutschschweiz

Albinen (VS)

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Arlesheim (BL)

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Bönigen (BE)

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Büren an der Aare (BE)

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Erlach (BE)

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Ernen (VS)

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Gersau (SZ)

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Grüningen (ZH)

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Hospental (UR)

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Lichtensteig (SG)

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Luthern (LU)

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Niedergesteln (VS)

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Simplon Dorf (VS)

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Splügen (GR)

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Trogen (AR)

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Urnäsch (AR)

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Italienische Schweiz

Ascona (TI)

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Bosco Gurin (TI)

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Giornico (TI)

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Morcote (TI)

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Muggio (TI)

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Poschiavo (GR)

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Soglio (GR)

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Französische Schweiz

Avenches (VD)

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Bursins (VD)

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Champéry (VS)

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Dardagny (GE)

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Evolène (VS)

Grandson (VD)

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Grandvillard (FR)

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Grimentz (VS)

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Gruyères (FR)

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Le Landeron (NE)

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La Neuveville (BE)

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Moudon (VD)

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Romainmôtier (VD)

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Rossinière (VD)

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Rougemont (VD)

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Saillon (VS)

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Saint-Saphorin (VD)

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Saint-Ursanne (JU)

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Valangin (NE)

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Yvorne (VD)

Bild: swissvillages.org

Romanische Schweiz

Bergün (GR)

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Breil/Brigels (GR)

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Madulain (GR)

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Sedrun (GR)

Tschlin (GR)

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Auf der Karte werden auch Vorschläge für Velotouren in den Waadtländer Voralpen sowie für Schifffahrten auf dem Bielersee gemacht. Eine Auswahl von 54 Restaurants aus dem berühmten Guide Michelin wird in der Nähe der klassifizierten Orte aufgeführt.

Der 2015 gegründete Verein der schönsten Dörfer der Schweiz zählt 56 Gemeinden, davon 21 in der Westschweiz, 23 in der Deutschschweiz, sieben im italienischsprachigen Teil des Landes und fünf im rätoromanischen Teil. Das erste Dorf, das das Label erhielt, war Poschiavo GR.

Um dem Netzwerk beizutreten, müssen die Dörfer besonders schön und gut gepflegt sein und die strengen Kriterien der Qualitätscharta erfüllen. «Authentizität und historischer Charakter sind ebenso grundlegende Kriterien wie der politische Wille der Gemeinde, sich international zu vernetzen», schrieb der Verein. (hkl/sda)