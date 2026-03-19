klar
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Guide Michelin veröffentlicht Karte der schönsten Schweizer Dörfer

Guide Michelin veröffentlicht Karte der schönsten Schweizer Dörfer – das sind sie

19.03.2026, 20:2719.03.2026, 20:48

Der französische Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Sie führt 56 Ortschaften in 19 Kantonen auf.

Die Publikation, die aus einer Partnerschaft mit dem Verein «Les plus beaux Villages de Suisse» hervorgegangen ist, enthält zudem Vorschläge für Radtouren sowie eine Auswahl an Sternerestaurants.

«Die Karte dient nicht mehr nur der Wegfindung, sondern macht die Reise greifbar und ermöglicht Entdeckungen und Inspiration», sagte Philippe Sablayrolles, Chefkartograf bei Michelin, am Donnerstag in Neuenburg vor den Medien.

Im digitalen Zeitalter verkaufe Michelin weiterhin zwei Millionen Strassenkarten pro Jahr, und zwar «nicht nur an Senioren im Ruhestand». 68 Prozent der Käuferinnen und Käufer seien Berufstätige.

Seit 2022 bietet Michelin Editions thematische Karten zu Routen für Velofahrer, Töfffahrer oder Wanderinnen an und stellt die schönsten Dörfer eines Landes vor. Nach Frankreich und Spanien ist nun die Schweiz an der Reihe.

Inhaltsverzeichnis
DeutschschweizItalienische SchweizFranzösische SchweizRomanische Schweiz

Deutschschweiz

Albinen (VS)

Albinen (VS)
Bild: Shutterstock

Arlesheim (BL)

Arlesheim (BL)
Bild: Shutterstock

Bönigen (BE)

Bönigen
Bild: Shutterstock

Büren an der Aare (BE)

Büren an der Aare
Bild: Shutterstock

Erlach (BE)

Erlach
Bild: Shutterstock

Ernen (VS)

Rauszeit unbekannte Orte Ernen VS
Bild: Switzerland Tourism / david&kathrin Photogtraphy and Film GmbH

Gersau (SZ)

Gersau Rauszeit Frühlingswanderungen
Bild: SchweizMobil

Grüningen (ZH)

schönste Schweizer Dörfer Rauszeit Grüningen
Bild: swissvillages.org

Hospental (UR)

Hospental Rauszeit Silvesterbräuche
Bild: Ferienregion Andermatt

Lichtensteig (SG)

schönste Schweizer Dörfer Rauszeit Lichtensteig
Bild: swissvillages.org

Luthern (LU)

Schönste Schweizer Dörfer Rauszeit Luthern
Bild: swissvillages.org

Niedergesteln (VS)

Niedergesteln
Bild: Shutterstock

Simplon Dorf (VS)

Simplon Dorf
Bild: Shutterstock

Splügen (GR)

Splügen UN Best Tourism Village Rauszeit schönste Dörfer der Schweiz
Bild: Shutterstock

Trogen (AR)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Trogen AR
Bild: swissvillages.org

Urnäsch (AR)

Urnäsch
Bild: Shutterstock

Italienische Schweiz

Ascona (TI)

Chinesische Hanfpalme, Chinesische Hanf-Palme, Hanfpalme, Hanf-Palme Trachycarpus fortunei, Trachycarpus excelsa, Seepromenande von Ascona am Lago Maggiore an einem sonnnigen Tag im Winter mit schneeb ...
Bild: www.imago-images.de

Bosco Gurin (TI)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Bosco Gurin TI
Bild: swissvillages.org

Giornico (TI)

Perlen der Schweiz Rauszeit Bildband Giornico
Bild: Switzerland Tourism / david&kathrin Photogtraphy and Film GmbH

Morcote (TI)

Morcote
Bild: Shutterstock

Muggio (TI)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Muggio TI
Bild: swissvillages.org

Poschiavo (GR)

*** SPERRFRIST DIENSTAG,14. JANUAR 2025, 10:30 UHR *** ZUR AUSZEICHNUNG DER GEMEINDE POSCHIAVO MIT DEM WAKKERPREIS 2025 DURCH DEN SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG ...
Bild: keystone

Soglio (GR)

Blick auf die Kirche San Lorenzo und das Dorf Soglio. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soglio_San_Lorenzo_02.jpg#/media/File:Soglio_San_Lorenzo_02.jpg
Bild: Wikimedia

Französische Schweiz

Avenches (VD)

Avenches
Bild: Shutterstock

Bursins (VD)

Blick über Weinberge auf Bursins, Autobahn und Genfersee: Die Heimat von Bundesrat Guy Parmelin (SVP).
Bild: Alessandro Habegger

Champéry (VS)

Champéry
Bild: Shutterstock

Dardagny (GE)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Dardagny GE
Bild: swissvillages.org

Evolène (VS)

Evolène, Bild: Shutterstock

Grandson (VD)

Le Chateau de Grandson photographie lors de la commemoration du 550eme anniversaire de la bataille de Grandson et l&#039;inauguration de la restauration du chateau ce lundi 2 mars 2026 a Grandson. (KE ...
Bild: keystone

Grandvillard (FR)

Grandvillard
Bild: Shutterstock

Grimentz (VS)

Des chalets sont photographies ce mercredi 22 fevrier 2012 a Grimentz dans le Val d&#039;Anniviers en Valais. Le 11 mars 2012, l&#039;initiative populaire de l&#039;ecologiste Franz Weber &quot;Pour e ...
Bild: KEYSTONE

Gruyères (FR)

Gruyères UN Best Tourism Village Schweiz Rauszeit schönste Dörfer Mittelalter Stadt
Bild: Shutterstock

Le Landeron (NE)

Le Landeron
Bild: Shutterstock

La Neuveville (BE)

La Neuveville
Bild: Shutterstock

Moudon (VD)

Moudon
Bild: Shutterstock

Romainmôtier (VD)

Romainmôtier-Envy VD, Bild: Shutterstock
bild: shutterstock

Rossinière (VD)

Rossinière
Bild: Shutterstock

Rougemont (VD)

Rougemont
Bild: Shutterstock

Saillon (VS)

Perlen der Schweiz Rauszeit Bildband Saillon
Bild: Switzerland Tourism / Raffael Waldner

Saint-Saphorin (VD)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Saint-Saphorin VD
Bild: swissvillages.org

Saint-Ursanne (JU)

View onto the village Saint-Ursanne and the river Doubs in the canton of Jura, Switzerland, pictured on August 2, 2008. (KEYSTONE/ Martin Ruetschi) Blick aus der Vogelperspektive auf Saint-Ursanne un ...
Bild: KEYSTONE

Valangin (NE)

An aerial view of the village of Valangin and its castle. Rauszeit Wundersame Orte der Schweiz Spezielle Orte
Bild: Switzerland Tourism/Jonathan Ducrest

Yvorne (VD)

Schönste Schweizer Dörfer Rauszeit Yvorne
Bild: swissvillages.org

Romanische Schweiz

Bergün (GR)

Bergün, Bild: Bergün Filisur Tourismus
bild: Bergün Filisur Tourismus

Breil/Brigels (GR)

Kaff, Breil/Brigels https://unsplash.com/photos/KL1cEgQoFwc
Bild: Unsplash

Madulain (GR)

Swissvillages die schönsten Dörfer der Schweiz Rauszeit Madulain GR
Bild: swissvillages.org

Sedrun (GR)

Sedrun, Tujetsch, Bild: Shutterstock

Tschlin (GR)

Schönste Schweizer Dörfer Rauszeit Tschlin
Bild: swissvillages.org

Auf der Karte werden auch Vorschläge für Velotouren in den Waadtländer Voralpen sowie für Schifffahrten auf dem Bielersee gemacht. Eine Auswahl von 54 Restaurants aus dem berühmten Guide Michelin wird in der Nähe der klassifizierten Orte aufgeführt.

Der 2015 gegründete Verein der schönsten Dörfer der Schweiz zählt 56 Gemeinden, davon 21 in der Westschweiz, 23 in der Deutschschweiz, sieben im italienischsprachigen Teil des Landes und fünf im rätoromanischen Teil. Das erste Dorf, das das Label erhielt, war Poschiavo GR.

Um dem Netzwerk beizutreten, müssen die Dörfer besonders schön und gut gepflegt sein und die strengen Kriterien der Qualitätscharta erfüllen. «Authentizität und historischer Charakter sind ebenso grundlegende Kriterien wie der politische Wille der Gemeinde, sich international zu vernetzen», schrieb der Verein. (hkl/sda)

Mehr Schweizer Reiseziele:

Jetzt geht's endlich wieder los: Hier kannst du jetzt die schönsten Kirschblüten bestaunen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
51 schräge Flurnamen, die wir auf Schweizer Landkarten gefunden haben
1 / 53
51 schräge Flurnamen, die wir auf Schweizer Landkarten gefunden haben
Holzschuepisse bei Seedorf BE.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweden oder Schweiz? Tourismuskampagne soll ein für alle Mal Klarheit schaffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Wegen «Einseitigkeit»: SRF-Beitrag über Tantra-Schule gerügt
Die Unabhängige Beschwerdeinstanz von Radio und Fernsehen (UBI) hat eine Beschwerde gegen SRF gutgeheissen. Ein Beitrag über angebliche Machtmissbräuche an einer Zürcher Tantra-Schule verletzte laut UBI das Sachgerechtigkeitsgebot. Hingegen wies die Instanz zwei weitere Beschwerden ab.
Zur Story