Diese Hütte steht auf einem der beeindruckendsten Passübergänge der Schweiz, der nur zu Fuss erreichbar ist.

Rauszeit

Hier kommt deine ultimative Outdoor-Bucket-List für 2026

Das neue Jahr ist wenige Tage alt und vielleicht hast du dir ja einen Vorsatz gefasst fürs neue Jahr: mehr in der Natur unterwegs sein. Dann habe ich dir hier einige Vorschläge, welche Neueinsteiger und alte Hasen gleichermassen begeistern werden.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Immer mehr Menschen suchen in diesen hektischen Zeiten eine Auszeit in der Natur. Sich draussen bewegen, das räumt den Geist auf, hilft gegen Stress und Depressionen.

Eigentlich würde es ja reichen, einfach 30 Minuten im nächsten Wald von deinem Wohnort aus einen Spaziergang zu machen. Aber ehrlich gesagt: Ganz so spannend ist das dann noch nicht. Darum kommen hier einige Outdoor-Tipps, welche nicht nur in der Seele gut tun, sondern dich auch staunen lassen.

Die Tipps habe ich alle in den letzten Monaten und Jahren selbst besucht und meist auch schon darüber berichtet. Hier kommen diese Vorschläge noch in gesammelter Form, geordnet nach Jahreszeiten. Das hilft dir hoffentlich bei der Planung. Denn teilweise musst du auch schon im Voraus reservieren. Aber natürlich kannst du viele der Vorschläge während allen vier Jahreszeiten machen. Ist eh immer spannend, wie sich Orte bei unterschiedlichem Wetter ändern.

Inhaltsverzeichnis Winter Frühling Sommer Herbst

Winter

Fideriser Heuberge

Die Fideriser Heuberge sind bekannt für die lange Schlittelpiste. Die ist fraglos super. Aber du kannst den Schlittelspass auch kombinieren. Entweder mit einem Skitag im kleinen Skigebiet abseits des Rummels oder – noch einsamer – mit der Schneeschuh-Rundtour über die Arflinafurgga:

San Bernardino

Jetzt wo wir so schön Schnee erhalten haben: Natürlich ab zum Skifahren. Und warum nicht mal ein neues Skigebiet entdecken? Also neu im Sinn von: neu wieder in Betrieb. San Bernardino hat sein altes Skigebiet vor rund zwei Jahren wieder wachgeküsst. Skifahren, Schneemobile, Winterwandern, Schlittschuhlaufen – alles kannst du haben.

Vallée de Joux

Zugegeben, eine meiner Lieblingsregionen in der Schweiz. Abgelegen, rustikal, einsam. Der Mont Tendre mit der schweizerischen «chinesischen Mauer» kann ich sehr gut auch als Sommerwanderung empfehlen. Im Winter hat die Region einen ganz besonderen Charme und lässt dich von Kanada träumen. Gefrorene Seen, vielleicht sogar etwas Schlittelspass am Col du Marchairuz, ein Besuch im Tierpark Juraparc. Hier kannst du Winter auch ganz gut ohne Skifahren geniessen.

Frühling

Kirschblüte im Tessin

Im Frühling verzaubern rosafarbene Kirschblüten einige Strassen oder Regionen in ein Blütenmeer. Oft zuerst ist dies im Tessin der Fall. In Ascona oder Lugano kannst du die Pracht meist Mitte bis Ende März bestaunen. Und wenn du schon mal da bist: Wandere vom San Salvatore über das herzige Dörfchen Carona nach Morcote. Oder von Lugano via Gandria zum Monte Brè: Herrlich diese Orte noch mit deutlich weniger Touristen als im Sommer zu erleben.

Gorges du Durnand

Es gibt viele eindrückliche Schluchten in der Schweiz. Für mich eine der atemberaubendsten ist die Gorges du Durnand bei Bovernier im Wallis. Der Durnand-Fluss hat sich hier tief in die Felsen eingegraben. Spektakulär kannst du in der Felswand auf den gut gesicherten Holzstegen die Treppen hinaufsteigen, während unter dir das Wasser tost. Die Schlucht ist kostenpflichtig und von Mai bis Oktober zugänglich (weitere Infos hier). Die paar Franken lohnen sich aber auf jeden Fall und die Rundwanderung ist kurz, es geht aber zu Beginn stetig aufwärts und danach auch alles steil wieder zurück.

Sommer-Gruss am Walensee

Für mich eine der besten Saisonstart-Wanderungen: Am Nordufer des Walensees entlang. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob du «nur» die Seerenbachfälle besuchst, weiter bis Quinten wanderst oder grad von der anderen Seite ab Walenstadt loslegst. Das Mikroklima hier ist oft wärmer als in anderen Regionen und alles wunderbar an einem Südhang entlang. Prüfe unbedingt den Schifffahrplan, der ist vor der Hauptsaison ausgedünnt.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Sommer

Seewlisee

Ein Sommer ohne ein Bad im Bergsee, das ist kein richtiger Sommer. Kandidaten gibt es hierfür viele. Besonders gut gefallen hat mir der Seewlisee, hoch Silenen. Los geht es mit einer luftigen Luftseilbahn zur Bergstation Chilcherberge. Jetzt musst du dir den See mit vielen Höhenmetern richtig verdienen. Oben allenfalls auf der gleichnamigen Alp übernachten – ein wunderbares Erlebnis.

Val Piora

Ein ganz heisser Tipp für eine schöne Abkühlung: die Hochebene Val Piora. Hier kannst du verschiedene Seen entdecken (unbedingt im Lago di Tom beim Sandstrand baden), auf Gipfel steigen und in zwei Hütten übernachten. Es hat für alle etwas. Ein Tag reicht da kaum aus, mach einen Zweitagesausflug draus.

Lötschenpass

Einer der schönsten und spektakulärsten Alpenpässe, die du nur zu Fuss erreichst. Klar, es braucht Kondition, aber ist grundsätzlich auch für Familien gut machbar – im Idealfall mit Übernachtung oben auf der Passhöhe. Und ja, du wanderst da über einen Gletscher, der allerdings von Geröll bedeckt ist und du brauchst dazu offiziell keine spezielle Ausrüstung.

Herbst

Lärchen im Engadin

Die goldgelben Lärchen verzaubern unsere Bergwelt jedes Jahr. Besonders eindrücklich ist das Naturschauspiel im Engadin. Eine einfache Wanderung, um die Lärchen zu sehen führt von St.Moritz am Lej da Staz vorbei bis Pontresina. Sehr empfehlenswert, auch wenn du da selten alleine unterwegs bist.

Burgruine Belmont

Herbst in Graubünden. Da ist Nebel meist ein Fremdwort. Und dann gibt es da auch noch Aussichtspunkte, die total unverständlicherweise wenig besucht sind. So wie die Burgruine Belmont. Vielleicht liegt es daran, weil in der Nähe der Cauma- und Crestasee locken und sich da alle hindrängen. Aber ernsthaft: Die Ruine auf dem beeindruckenden Felsen hat zwar keinen See, aber ist ein Ort, den du mal gesehen haben musst.

Sommer-Verlängerung im Tessin

Wer auch im Oktober oder November gerne bisschen wärmere Tage hat, der wird im Tessin fündig. Und du musst dafür nicht mal unbedingt bis Lugano oder Bellinzona. Von Faido aus gibt es eine schöne Herbstwanderung hoch nach Calonico. Die weisse Kirche, die markant auf dem Felsen steht, hast du sicher auch schon gesehen. Es wird Zeit, diese mal aus der Nähe zu betrachten.