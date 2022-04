Rekord! Über zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard

Vor dem Gotthardnordportal haben sich die Autos am frühen Mittwochnachmittag auf zehn Kilometern gestaut. Der Zeitverlust betrug bis zu einer Stunde und vierzig Minuten, teilte TCS-Verkehrsinfo mit.

Der Osterstau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR hatte sich im Verlauf des Vormittags ausgedehnt. Um 10.30 Uhr war die Kolonne noch vier Kilometer lag, um 13.00 Uhr bereits neun Kilometer, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter meldete. Um 14.00 Uhr erreichte er mit zehn Kilometern den vorläufigen Höchststand.

Diese Zahl stelle einen Rekord dar, schrieb der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse. In den letzten sieben Jahre hätten die Staus vor dem Gotthardtunnel am Mittwoch vor Ostern nie mehr als sieben Kilometer betragen. Viasuisse empfahl die Autobahn A13 via San Bernardino zu benutzen.

Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) hat die Reiselust der Menschen nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder zugenommen. Sie prognostizierten deshalb bereits im Vorfeld der Feiertage Staus vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels. Den Start der Rückreisewelle auf der Süd-Nord-Achse erwartet das Astra am späteren Ostersonntag. Auch am Ostermontag sei mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen. (sda)