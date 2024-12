Viel Nebel ist angesagt für die nächsten Tage. Bild: keystone

Es kommen graue Tage auf uns zu

Mehr «Schweiz»

Am Montag bleibt es meistens grau, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Meter. Ein paar Flocken kann es entlang der Voralpen geben, in der Nacht auf Dienstag fällt nur noch lokal etwas Schnee. Es bleibt aber relativ kalt, wie MeteoSchweiz schreibt.

Die Schneefallgrenze liegt am Montag in der Deutschschweiz bei 500 bis 700 Metern. Bild: Screenshot MeteoSchweiz

Auch in den kommenden Tagen wirds nicht weiss, am Mittwoch ist auf der Alpennordseite Nebel angesagt, die Sonne zeigt sich erst auf einer Höhe von rund 1500 Meter. In der Westschweiz zeigt sich ebenfalls der Nebel, im Süden dagegen wirds meist sonnig.

Wochenende oftmals Nebel

Während der Nebel und die Wolken sich auch am Donnerstag und Freitag durchsetzen werden, ist das Wetter für das Wochenende noch unsicher.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen. Bild: Screenshot MeteoSchweiz

Am Samstag könnte noch ein wenig die Sonne durchdrücken, die Nebelfelder, vor allem im Flachland, werden aber wohl bleiben. Auch Niederschlag ist lokal möglich.

Das gleiche Bild zeichnet sich auch am Sonntag: Die Vorhersage von MeteoSchweiz schwankt zwischen Nebel und Niederschlag. (ome)