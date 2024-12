Ständerat stimmt einer Betreuungszulage für Kita-Kinder zu

Der Ständerat will Eltern bei den Kita-Kosten mit einer Betreuungszulage entlasten. Er hat am Mittwoch mit 27 zu 14 Stimmen einer entsprechenden Vorlage zugestimmt. Die Finanzierung möchte die kleine Kammer den Kantonen überlassen. Bundesbeiträge gibt es nicht mehr. (sda)

Plus 530 Millionen: Kann die Armee überhaupt so viel Geld ausgeben?

Äthiopisches Paar in Lausanne verschanzt sich wegen Wegweisung

Die drohende Wegweisung aus der Schweiz ist der Auslöser für eine gross angelegte Polizeiaktion in einem Asylempfangszentrum am Donnerstagmorgen in Lausanne gewesen. Ein junges Paar aus Äthiopien hatte sich deshalb im Innern des Gebäudes verschanzt. Es wurde in Gewahrsam genommen und anschliessend betreut.