Fünf Jahre vermisst: Schildkröte in Schaffhausen gefunden

Mehr «Schweiz»

Eine 28-Jährige hat eine am Dienstag in Schaffhausen gefundene Maurische Landschildkröte seit fünf Jahren vermisst. Die 17-jährige Schildkröte wies mehrere Bissverletzungen auf. Wo sie sich so lange herumgetrieben hatte, bleibt unklar.

Die 28-jährige Besitzerin habe «Xantipe» auf den veröffentlichten Fotos wiedererkannt und dies anhand früherer Fotos belegen können, teilte die Schaffhauser Polizei am Mittwochabend mit.

Nach ihren Angaben hatte die Schildkröte vor fünf Jahren im eigenen Garten ein Loch gegraben und war unter dem Holzgehege hindurch ausgebüxt. Nun durfte die Besitzerin das Weibchen wieder nach Hause nehmen.

Ein 32-Jähriger fand die Schildkröte am Dienstag neben einem Abfalleimer in Schaffhausen und gab sie bei der Polizei ab. Das Tier wies eine Verletzung auf der rechten Seite des Panzers auf. Diese dürfte vom Biss eines Wildtieres stammen, ebenso wie mehrere Verletzungen an der Unterseite des Panzers. (hkl/sda)