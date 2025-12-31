Die Qual der Wahl: Der Bundesrat musste sich zwischen starken Entwürfen entscheiden. Bild: bundeskanzlei/watson

Exklusiv: Das sind die geheimen Entwürfe für das Bundesratsfoto

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Es ist da, das Bundesratsfoto fürs neue Jahr. Was jedoch nur wenige wissen: Es hätte auch ganz anders aussehen können.

watson hat exklusiven Einblick in die abgelehnten Entwürfe für das diesjährige Bundesratsfoto.

Das Original: Dieses Bild der Fotografie-Studierenden Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron machte das Rennen. Bild: Bundeskanzlei

Diese Entwürfe hat der Bundesrat (seltsamerweise) abgelehnt.

Nr. 1: Die Schweiz und ihre Besties

Nr. 2: «Komm, wir machen es so wie die USA»

Nr. 3: #Brainrot

Nr. 4: Moment mal, wer ist hier WIRKLICH Bundesrat?

Nr. 5: Fröhliches 2026!

Welches Bild hättest du gewählt? Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Original