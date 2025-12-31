sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Spass

Bundesratsfoto 2026: So hätte es auch aussehen können

Bundesratsfoto 2026 Teaserbild
Die Qual der Wahl: Der Bundesrat musste sich zwischen starken Entwürfen entscheiden.Bild: bundeskanzlei/watson

Exklusiv: Das sind die geheimen Entwürfe für das Bundesratsfoto

31.12.2025, 15:4331.12.2025, 15:57
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher
Falschmeldung
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Es ist da, das Bundesratsfoto fürs neue Jahr. Was jedoch nur wenige wissen: Es hätte auch ganz anders aussehen können.

watson hat exklusiven Einblick in die abgelehnten Entwürfe für das diesjährige Bundesratsfoto.

Das Original:

Conception et réalisation: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller et Léo Margueron / Centre d’enseignement professionnel de Vevey, département photographie.
Dieses Bild der Fotografie-Studierenden Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron machte das Rennen.Bild: Bundeskanzlei

Das steckt hinter dem Bild:

Wer lugt denn da hinter dem Vorhang hervor? Das steckt hinter dem Bundesratsfoto
Diese Entwürfe hat der Bundesrat (seltsamerweise) abgelehnt.

Nr. 1: Die Schweiz und ihre Besties

Bundesratsfoto 2026 Varianten

Nr. 2: «Komm, wir machen es so wie die USA»

Bundesratsfoto 2026 Varianten

So machten es die USA:

Spezielle Fotos der US-Regierung: «Wie konnte so etwas nur durchkommen?»

Nr. 3: #Brainrot

Bundesratsfoto 2026 Versionen

Nr. 4: Moment mal, wer ist hier WIRKLICH Bundesrat?

Bundesratsfoto 2026 Varianten

Nr. 5: Fröhliches 2026!

Bundesratsfoto 2026 Varianten
Welches Bild hättest du gewählt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 259 Personen teilgenommen
So, jetzt seid ihr dran: Wie könnte das Bundesratsfoto noch aussehen?

Mehr:

Das watson-Korrektorat packt aus: Die 15 lustigsten Fehler des Jahres
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993
1 / 42
Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993

Das Bundesratsfoto 2026. Sitzend, von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesrat Beat Jans (EJPD/SP), Bundesrat Ignazio Cassis (EDA/FDP), Bundesrat und Bundespräsident 2026 Guy Parmelin (WBF/SVP), Bundesrat Martin Pfister (VBS/Mitte). Stehend, von links nach rechts: Bundesrat Albert Rösti (UVEK/SVP), Bundesrätin und Bundespräsidentin 2025 Karin Keller-Sutter (EFD/FDP), Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (EJPD/SP).

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer der watson-Redaktion schafft die meisten Klimmzüge?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Granatäpfel sind meine Religion» – Ex-Banker begeht Neuanfang nach Krebsdiagnose
Heute vor 14 Jahren bekam er die Diagnose Krebs. Seitdem hat Marcel Bangerter sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt, seine Karriere als Banker hinter sich gelassen und eine zweite Leidenschaft gefunden.
Auf einmal ging es nicht mehr weiter. Marcel Bangerter hatte im Schnelltempo Karriere gemacht. Nun stand er still, mitten auf der Piste in Zermatt, beim traditionellen vorweihnachtlichen Snowboard-Ausflug mit den «Bankerjungs»: ein Schwächeanfall. «Da war mir klar, etwas ist wirklich nicht gut.»
Zur Story