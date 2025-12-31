Exklusiv: Das sind die geheimen Entwürfe für das Bundesratsfoto
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!
Es ist da, das Bundesratsfoto fürs neue Jahr. Was jedoch nur wenige wissen: Es hätte auch ganz anders aussehen können.
watson hat exklusiven Einblick in die abgelehnten Entwürfe für das diesjährige Bundesratsfoto.
Das Original:
Diese Entwürfe hat der Bundesrat (seltsamerweise) abgelehnt.
Nr. 1: Die Schweiz und ihre Besties
Nr. 2: «Komm, wir machen es so wie die USA»
Nr. 3: #Brainrot
Nr. 4: Moment mal, wer ist hier WIRKLICH Bundesrat?
Nr. 5: Fröhliches 2026!
So, jetzt seid ihr dran: Wie könnte das Bundesratsfoto noch aussehen?