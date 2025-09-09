Swissmint ehrt die Schweizer Luftfahrt mit neuer Münze – so sieht sie aus

Am 18. September kann bei Swissmint eine neue Sondermünze gekauft werden, die erste einer dreiteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Luftfahrt im Fokus.

«Den Auftakt zur Serie macht die 20-Franken-Münze ‹Pioniere der Schweizer Luftfahrt›, die den Beginn der Eroberung des Himmels durch Heissluftballone erzählt», heisst es bei Swissmint. Und so sieht das Stück aus: 👇

Die 20-Franken-Münze «Pioniere der Schweizer Luftfahrt». Bild: Swissmint

Die Angaben zur neuen Swissmint-Münze

Folgende Angaben macht Swissmint zur Münze:

Nennwert: 20 Franken

Legierung: Silber 999

Durchmesser: 33 Millimeter

Gewicht: 20 Gramm

Auflage

Unzirkuliert: 7500 Stück

Polierte Platte: 3500 Stück

Unzirkuliert: 7500 Stück Polierte Platte: 3500 Stück Preis

Unzirkuliert: 25 Franken

Polierte Platte: 79 Franken



Die neue Silbermünze ist dabei im Abonnement enthalten. Der Online-Verkauf startet am 18. September ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop. (ome)