wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
Leben
Schweiz

«Pioniere der Schweizer Luftfahrt»: Swissmint lanciert neue Sondermünze

Swissmint ehrt die Schweizer Luftfahrt mit neuer Münze – so sieht sie aus

09.09.2025, 16:2309.09.2025, 16:44
Mehr «Leben»

Am 18. September kann bei Swissmint eine neue Sondermünze gekauft werden, die erste einer dreiteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Luftfahrt im Fokus.

«Den Auftakt zur Serie macht die 20-Franken-Münze ‹Pioniere der Schweizer Luftfahrt›, die den Beginn der Eroberung des Himmels durch Heissluftballone erzählt», heisst es bei Swissmint. Und so sieht das Stück aus: 👇

Die 20-Franken-Münze «Pioniere der Schweizer Luftfahrt».
Die 20-Franken-Münze «Pioniere der Schweizer Luftfahrt».Bild: Swissmint

Die Angaben zur neuen Swissmint-Münze

Folgende Angaben macht Swissmint zur Münze:

  • Nennwert: 20 Franken
  • Legierung: Silber 999
  • Durchmesser: 33 Millimeter
  • Gewicht: 20 Gramm
  • Auflage
    Unzirkuliert: 7500 Stück
    Polierte Platte: 3500 Stück
  • Preis
    Unzirkuliert: 25 Franken
    Polierte Platte: 79 Franken

Die neue Silbermünze ist dabei im Abonnement enthalten. Der Online-Verkauf startet am 18. September ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop. (ome)

Mehr zum Thema Swissmint und Sondermünzen:

Jetzt storniert Swissmint Goldvreneli-Verkäufe – trotz Bestellbestätigung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Postecoglou übernimmt in Nottingham +++ Andi Zeqiri wechselt nach Polen
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trumps weisse USA: Dorf schliesst Schwarze, Schwule und Nicht-Christen aus
5
80 Mio. Einnahmeausfälle wegen Schwarzfahrern – wir waren bei einer Ticketkontrolle dabei
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
3
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
4
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
5
FCB-Frauen trennen sich von Trainerin Kulig +++ Schweizerinnen testen gegen Kanada
Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album
Nur rund zwei Monate nach seinem Überraschungsalbum hat Popstar Justin Bieber wieder eine neue Platte veröffentlicht.
Zur Story