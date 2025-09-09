Swissmint ehrt die Schweizer Luftfahrt mit neuer Münze – so sieht sie aus

Am 18. September kann bei Swissmint eine neue Sondermünze gekauft werden, die erste einer dreiteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Luftfahrt im Fokus.
«Den Auftakt zur Serie macht die 20-Franken-Münze ‹Pioniere der Schweizer Luftfahrt›, die den Beginn der Eroberung des Himmels durch Heissluftballone erzählt», heisst es bei Swissmint. Und so sieht das Stück aus: 👇
Folgende Angaben macht Swissmint zur Münze:
Die neue Silbermünze ist dabei im Abonnement enthalten. Der Online-Verkauf startet am 18. September ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop. (ome)