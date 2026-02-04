Erstes Alzheimermedikament ist in der Schweiz zugelassen

bedeckt
Erstes Alzheimer-Medikament ist in der Schweiz zugelassen

04.02.2026, 14:4604.02.2026, 14:46

Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat erstmals ein Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Dabei handelt es sich um Donanemab, das den Verlauf der Krankheit verlangsamen kann, wie Alzheimer Schweiz am Mittwoch mitteilte.

Swissmedic habe den Nutzen des Wirkstoffs höher bewertet als mögliche Nebenwirkungen. In der gemeinsamen Mitteilung mit den «Swiss Memory Clinics» begrüsste Alzheimer Schweiz die Zulassung.

Der von Eli Lilly entwickelte Antikörper Donanemab mit dem Handelsnamen Kisunla reduziert Eiweissablagerungen im Gehirn. Es ist für Betroffene in einem frühen Krankheitsstadium vorgesehen und soll den kognitiven Abbau verzögern.

Die Behandlung birgt aber auch Risiken wie Hirnschwellungen oder -blutungen und erfordert eine sorgfältige Überwachung. Offen ist laut den Organisationen zudem noch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen. (hkl/sda)

