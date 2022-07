illustration: julia neukomm

Schweizer Kunst: Lass dich von diesen 7 Labels verzaubern!😍

Heute steht bei watson's favorites die Kunst im Fokus. Entdecke hier 7 Schweizer Labels, die dir einzigartige Produkte anbieten.

Kunst ist sehr vielfĂ€ltig und auch immer eine Frage des Geschmacks. Heute kannst du hier einen tollen Mix an Schweizer KĂŒnstler:innen mit unterschiedlichen Stilrichtungen und Produkten entdecken.

Und zum Schluss gibt es natĂŒrlich auch noch eine tolle Verlosung. Los geht's! Viel Spass!đŸ‘©â€đŸŽš

Talinolou ist eine Illustratorin, die eine Leidenschaft fĂŒr den Linolschnitt, wĂ€hrend dem Lockdown 2020, entdeckt hat. Seither kreiert die KĂŒnstlerin, in ihrem Atelier in Thurgau, handgemachte Prints, T-Shirts, Totebags und vieles mehr. Ihre Freude an der Linolschnitttechnik gibt sie durch Workshops auch an Schulkinder weiter.

Über das ausgewĂ€hlte Produkt: Talinolou kreiert unter anderem diese «Take care of each other» T-Shirts mit Siebdruck. Jedes T-Shirt ist handgedruckt. Die Message ist der KĂŒnstlerin sehr wichitg, da sie sich in ihren Arbeiten oft mit Mental Health, Selfcare und NĂ€chstenliebe auseinander setzt.

Das «Take care of each other» T-Shirt von Talinolou bild: talinolou

Let’s take care of each other: Kauf ein T-Shirt und schenk es deinem Mami, Papi oder deinen Freunden. đŸ€—

Die Bernerin Chantal Wyss nennt sich zwar ganz bescheiden «Graphic Designerin», gehört aber genau zujenen, die weit mehr sind als das. Ihr Portfolio zeigt schnell, dass sie nicht nur mit Àsthetischem Flair gesegnet ist, sondern auch das Talent mitbringt, die Grenzen zwischen Grafik und Kunst zu verwischen. Insbesondere mit ihren handbemalten Unikaten ist sie auf dem besten Weg dazu selbst ein Berner Original zu werden.

Über die Designobjekte: WĂ€hrend ihre Auftragsarbeiten vielfĂ€ltig ausfallen, zeigt sich bei ihren Unikaten und den limitierten Postern ihre ganz persönliche Handschrift. Besonders ihre «Skate Art» macht mit heute 11 EinzelstĂŒcken den Beginn einer Serie, die auch auf anderen UntergrĂŒnden fortgesetzt werden darf. Denn: Hats Chantal mal bemalt, ists toller als vorher. Kein Wunder also wollen manche ihre Sujets auch tĂ€towiert haben.

UrsprĂŒnglich wollte Kaspar Allenbach Architekt werden. Doch nach einer Hochbauzeichner Lehre wurde es dann doch ein Studium der visuellen Kommunikation an der Kunsthochschule Bern. Und nach einem Ausflug in eine ZĂŒrcher Werbeagentur wurde es dann die SelbstĂ€ndigkeit. Wenn der KĂŒnstler nicht gerade in der Arbeit schwimmt, dann in der Aare.

Über das ausgewĂ€hlte Kunstbild: «Aareschwimmen in Bern»

«We di wosch la trybe, de muesch zersch chönne loslaa»

Bern hat zwar keinen See, aber dafĂŒr die Aare. Und daher die Ă€usserst beliebte Tradition des Aareschwimmens. Das Plakat fĂŒr dein Wunsch-Zimmer ist eine Ode an diese lebendige Tradition und erhĂ€ltlich in verschiedenen Grössen.

Valerie Lipscher ist eine KĂŒnstlerin aus ZĂŒrich mit einer Faszination fĂŒr die Flora, Fauna, Formen und Farben. Sie malt Bilder, kreiert Keramik-Vogelvasen und Teppiche, bunte Foulards und andere Textilien. Inspiration findet sie oft in der Natur und in den heimischen GĂ€rten – so auch fĂŒr den TemporĂ€r-Tattoo-Bogen mit den dreizehn Tier- und Pflanzenmotiven.

Valerie Lipscher bei der Kreation einer Keramik-Vogelvase bild: Moritz Schmid

Über den TemporĂ€r-Tattoo-Bogen: Der Bogen enthĂ€lt TemporĂ€r Tattoos mit zwölf verschiedenen, gemalten Vögeln und Blumen, auf die man in Schweizer GĂ€rten treffen kann. Der A5 Bogen ist nachhaltig verpackt und kommt mit einer dazugehörigen Postkarte, auf welcher die Vogel- und Blumenarten vermerkt sind.

Der schöne TemporÀr Tattoo Bogen von Valerie Lipscher bild: Valerie Lipscher

Hanna - coffee addicted beachgirl - ist 25 Jahre alt und ihre grösste Leidenschaft ist Illustration. Sie liebt die Einfachheit und wie schön die ganz alltĂ€glichen Dinge sein können. Unter dem Namen Pomba, kreiert Hanna Illustrationen und Schriften - egal ob in Form einer Karte, Produktdesign oder als Mural gross ĂŒber die ganze WandflĂ€che.

Das ist Hanna, die KĂŒnstlerin, welche hinter dem Label Pomba steckt bild: pomba

Über die Produkte: Die Kreationen von Hanna von Pomba sind meist simpel und von viel Leerraum umrandet. Ganz allgemein ist ihr Ziel, kleine GlĂŒcksmomente zu kreieren und anderen eine Freude zu bereiten.

Eines der neuen Kunstwerke von Pomba bild: pomba

PS: Anfangs August (also sehr bald) ist eine neue Posterkollektion bei Pomba erhÀltlich.

👉 Noch mehr Schweizer Kunst und eine grosse Auswahl an unterschiedlichen KĂŒnstler:innen entdecken? Dann hier entlang: Die nĂ€chsten beiden Labels setzen sich fĂŒr Schweizer Kunst ein und bieten dazu tolle Plattformen an.

Die Plattform supportyourlocalartist.ch ist in der Zeit des ersten COVID-19 Lockdowns entstanden und ist zu einem Netzwerk geworden, auf welchem man sich als KĂŒnstler:in prĂ€sentieren oder man lokale KĂŒnstler:innen entdecken und unterstĂŒtzen kann. Auch soll das Netzwerk genutzt werden, um die allgemeine Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, welche Talente hier in der Schweiz vorhanden sind und welche VielfĂ€ltigkeit in diesem Bereich besteht.

Unterschiedliche Kunst gibt es bei supportyourlocalartist zu entdecken bild: supportyourlocalartist

Produktbeschreibung: Mit der Plattform supportyourlocalartist.ch wird dir die Kunst von lokalen KĂŒnstler:innen aus den Bereichen Illustration, Fotografie, Grafik, Design und Graffiti nĂ€her gebracht. Entdecke online eine grosse Auswahl an Prints, Karten, Pins, Temporary Tattoos und vielem mehr die perfekt zu dir und deinem Zuhause passen und verleihe dir und deinen vier WĂ€nden etwas Einzigartiges. Die KĂŒnstler:innen versenden die Bestellungen rasch und kostenlose direkt zu dir nach Hause.

In Zusammenarbeit mit Schweizer Kunstschaffenden bietet Art for You eine grosse Auswahl von Motiven zu verschiedenen Themen und in verschiedenen Stilrichtungen an.

Das Bild «Andermatt» von Daria Baumgartner bild: Artforyou

Über die Art Prints: WĂ€hle dein Lieblingsbild, das Wunschformat und das Material, auf welches dein neuer Art Print gedruckt werden soll. Die Auswahl reicht von Posterpapier, aufgezogen oder als Direktdruck auf Aluverbund bis hin zu Acrylglas – alles nach deinem Wunsch zusammengestellt. Jedes Poster wird bei Art for You direkt auf Bestellung produziert, dies ausschliesslich an ihrem Produktionsstandort in Bern mit 100% Ökostrom und Tinten ohne Lösemittel.

