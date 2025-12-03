HBO Max kommt in die Schweiz – das kostet das neue Streaming-Abo
HBO produziert nicht nur Serien wie «Game of Thrones», «Euphoria» und «The Last of Us», sondern hat auch in bereits über 100 Ländern einen eigenen Streamingdienst namens HBO Max. Ab dem 13. Januar 2026 kommt HBO Max auch in die Schweiz.
«Über die HBO Max App erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer den Zugang zu Inhalten von HBO Originals sowie von Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC-Universum, Max Originals, Discovery und Eurosport», heisst es in der Medienmitteilung.
Hier kommt alles, was du zu diesem neuen Streamingdienst wissen musst.
Preise und Abos
Basis
- Mit Werbung
- 2 Geräte können parallel streamen
- Full-HD-Auflösung
- Preis: 9.90 Franken im Monat
Standard
- 2 Geräte können parallel streamen
- Full-HD-Auflösung
- 30 Downloads
- Preis: 16.90 Franken im Monat
Premium
- 4 Geräte können parallel streamen
- 4K UHD & Dolby Atmos
- 100 Downloads
- Preis: 23.90 Franken
Sport
Wer das Sport-Angebot nutzen möchte, zahlt zusätzlich 7.00 Franken monatlich.
Ein Auswahl des Angebots
Serien
- «The Pitt»
- «It: Welcome to Derry»
- «House of the Dragon»
- «The Last of Us»
- «The White Lotus»
- «Euphoria»
- «Industry»
- «A Knight of the Seven Kingdoms»
- «The Seduction»
- «Banksters»
- «The Sopranos»
- «Friends»
- «Vampire Diaries»
- «Gossip Girl»
- «Young Sheldon»
- «The Big Bang Theory»
- «Pretty Little Liars»
Filme
- «Superman»
- «The Batman»
- «The Dark Knight»
- «Joker»
- «Dune»
- «Harry Potter»-Reihe
- «Weapons»
- «Conjuring 4: Das letzte Kapitel»
- «Wunderschöner»
- «Herr der Ringe»-Reihe
- «Barbie»
- «It»
Sport
- Eurosports
- Australian Open
- Tour de France
Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind verfügbar für alle Abonnentinnen und Abonnenten, unabhängig vom gewählten Abomodell.
Verschwinden die HBO-Serien von Sky Show?
Bisher waren die meisten Top-Serien von HBO in der Schweiz auf Sky Show erhältlich. Mit der Lancierung von HBO Max kommt es «zu einer Änderung in der Partnerschaft zwischen Sky und HBO: Ab diesem Zeitpunkt werden bestimmte HBO-Inhalte nicht mehr auf Sky Switzerland verfügbar sein», so ein Statement von Sky.
Die beliebtesten HBO-Serien bleiben aber laut Sky weiterhin verfügbar. Dazu gehören «House of the Dragon», «The White Lotus», «The Last of Us» und «Euphoria». Auch die kommenden Staffeln dieser Serien werden künftig im Sky-Abo enthalten sein.
(cmu)