HBO Max kommt in die Schweiz – das kostet das neue Streaming-Abo

Im Januar startet HBO seinen eigenen Streamingdienst auch in der Schweiz. Abos gibt es ab 9.90 Franken.

HBO produziert nicht nur Serien wie «Game of Thrones», «Euphoria» und «The Last of Us», sondern hat auch in bereits über 100 Ländern einen eigenen Streamingdienst namens HBO Max. Ab dem 13. Januar 2026 kommt HBO Max auch in die Schweiz.

«Über die HBO Max App erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer den Zugang zu Inhalten von HBO Originals sowie von Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC-Universum, Max Originals, Discovery und Eurosport», heisst es in der Medienmitteilung.

Hier kommt alles, was du zu diesem neuen Streamingdienst wissen musst.

Preise und Abos

Basis

Mit Werbung

2 Geräte können parallel streamen

Full-HD-Auflösung

Preis: 9.90 Franken im Monat

Standard

2 Geräte können parallel streamen

Full-HD-Auflösung



30 Downloads

Preis: 16.90 Franken im Monat

Premium

4 Geräte können parallel streamen

4K UHD & Dolby Atmos

100 Downloads

Preis: 23.90 Franken

Sport

Wer das Sport-Angebot nutzen möchte, zahlt zusätzlich 7.00 Franken monatlich.

Ein Auswahl des Angebots

Serien

«The Pitt»

«It: Welcome to Derry»

«House of the Dragon»

«The Last of Us»

«The White Lotus»

«Euphoria»

«Industry»

«A Knight of the Seven Kingdoms»

«The Seduction»

«Banksters»

«The Sopranos»

«Friends»

«Vampire Diaries»

«Gossip Girl»

«Young Sheldon»

«The Big Bang Theory»

«Pretty Little Liars»

Filme

«Superman»

«The Batman»

«The Dark Knight»

«Joker»

«Dune»

«Harry Potter»-Reihe

«Weapons»

«Conjuring 4: Das letzte Kapitel»

«Wunderschöner»

«Herr der Ringe»-Reihe

«Barbie»

«It»

Sport

Eurosports

Australian Open

Tour de France

Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind verfügbar für alle Abonnentinnen und Abonnenten, unabhängig vom gewählten Abomodell.

Verschwinden die HBO-Serien von Sky Show?

Bisher waren die meisten Top-Serien von HBO in der Schweiz auf Sky Show erhältlich. Mit der Lancierung von HBO Max kommt es «zu einer Änderung in der Partnerschaft zwischen Sky und HBO: Ab diesem Zeitpunkt werden bestimmte HBO-Inhalte nicht mehr auf Sky Switzerland verfügbar sein», so ein Statement von Sky.

Die beliebtesten HBO-Serien bleiben aber laut Sky weiterhin verfügbar. Dazu gehören «House of the Dragon», «The White Lotus», «The Last of Us» und «Euphoria». Auch die kommenden Staffeln dieser Serien werden künftig im Sky-Abo enthalten sein.

