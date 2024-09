Kevin, Joe und Nick Jonas (v.l.n.r.) bei einem Konzert in Mexiko, am 21. August 2024. Bild: www.imago-images.de

Jonas Brothers spazieren vor Konzert durch Zürich

Am Sonntag promenierten schon wieder Promis durch Zürich – dieses Mal: die Jonas Brothers.

Nach Will Smith und den Kaulitz-Brüdern mit Heidi Klum waren am Sonntag schon wieder bekannte Gesichter in Zürich unterwegs. Eine watson-Userin staunte nicht schlecht, als am Sonntagnachmittag plötzlich die Jonas Brothers am Lochergut auftauchten.

Video: extern/zvg

Doch kein Geburtstag oder gecancelter Flug, sondern ein Konzert im Hallenstadion war dieses Mal der Grund für die nachmittägliche Prominenz in Zürich. Im Beweisvideo der watson-Userin wirken die drei etwas unschlüssig. Sie seien aber sehr nett gewesen, wenn auch etwas kurz angebunden, fand die Userin im persönlichen Gespräch etwas später heraus.

Doch: Was wollten die musizierenden Brüder denn nun am Lochergut?

Was hatten die drei vor? Kebab holen bei Mit & Ohne Glace schlecken bei der Gelateria di Berna Cola schlürfen beim Lochergut-Kiosk Abstimmen

Auflösung: Nichts von alledem, es ging zur Lily's Factory.