Basler Fasnächtler wollen in diesem Jahr stärker gegen Rassismus vorgehen

Am 19. Februar 2024 startet die Basler Fasnacht. Kurz bevor es losgeht, hat das Organisationskomitee seine Verhaltensregeln um einen Punkt erweitert.

Wenn man sich die Basler Fasnacht anschaut, wird man jährlich mit heiklen Themen konfrontiert, die von den Teilnehmern satirisch verpackt werden – denn an Fasnacht gilt Narrenfreiheit. Auch das Basler Fasnachtscomité stellt gegenüber dem SRF klar: Satire ist gewünscht.

Was allerdings nicht gewünscht ist, sind rassistische Entgleisungen. Das hat das Organisationskomitee der Basler Fasnacht in diesem Jahr besonders deutlich gemacht, indem es seinen Leitfaden für die Verhaltensregeln an Fasnacht angepasst und die neue Version kürzlich auf seiner Website veröffentlicht hat.

In diesem Leitfaden wird unter anderem festgehalten, wie das Komitee mit umstrittenen Themen umgeht. Nun wurde ein Punkt im Bereich Diskriminierung hinzugefügt:

«Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Sexismus, Beschimpfungen und Beleidigungen, Herabwürdigung Andersdenkender und Andersfühlender sowie alle anderen Formen von diskriminierendem Verhalten entsprechen nicht dem Geist der Basler Fasnacht – sich anständig und gesetzeskonform zu verhalten, hingegen schon.» Basler Fasnachts-Comité

Jedes Thema soll humoristisch umgesetzt werden dürfen

Der SRF hat beim Comité nachgefragt, warum es gerade jetzt diesen Absatz hinzugefügt hat: Die Basler Fasnacht sei «eine Sujetfasnacht», die aktuelle gesellschaftliche Trends kritisch hinterfragen würde, sagt Daniel Hanimann, Kommunikationschef beim Basler Fasnachts-Comité. Daher sei nun die Zeit gekommen, diesbezüglich Stellung zu beziehen.

Im Leitfaden wird noch spezifischer beschrieben, wie die Basler Fasnacht mit Themen (gesellschafts)politischer und kritischer Natur umgeht: «Wer sich an ein umstrittenes Thema wagt, soll dies – wie bei allen anderen Themen auch – fasnächtlich umsetzen». Das bedeutet, dass es «humoristisch» aufgearbeitet werden soll – «alle Formen von Kreativität» seien erwünscht, «solange sie die Verhaltensregeln respektieren».

Beim «Morgestraich» in Basel werden auf den Laternen oft gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen, wie hier die Klimakrise. Bild: keystone

Es gebe dabei kein Thema, das nicht angesprochen werden dürfte – die Grenze zieht das Comité allerdings bei religiösen Handlungen: «Religiöse Gefühle sollten nicht verletzt werden».

Comité sei keine «Zensurbehörde»

Trotz der aufgestellten Verhaltensregeln verstehe sich das Comité «nicht als Zensurbehörde». Sie könnten «nicht befehlen», sondern würden nur «empfehlen».

Indirekt kann das Comité trotzdem Einfluss nehmen, indem es einigen Fasnachts-Grupperierungen gewissermassen den Geldhahn zudreht. «Bei rassistischen und diskriminierenden Sachen geben wir schlechte Noten und das wiederum bedeutet, dass die betreffende Clique weniger Subventionen, sprich weniger Geld bekommt», erklärt Hanimann.

Welche Cliquen bereits unter dieser «Strafe» leiden mussten und wie oft sie angewendet wurde, bleibt allerdings geheim.

Rassistische Entgleisungen bei der Basler Fasnacht

Diskussionen darüber, was noch erlaubt ist und was nicht, sind bei der Fasnacht nicht selten. Auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Fälle, bei denen Cliquen Rassismus vorgeworfen wurde.

Im Jahr 2019 sorgte etwa die Alte Garde der Traditionsclique «Alti Stainlemer» mit rassistischen Versen auf ihren Laternen für Aufmerksamkeit. Einer der Verse lautete etwa:

Ob Inder oder Afrikaner, Serbe, Thailänder, Albaner

Kurde, Diirgge, Vietnameese, Paggistaaner und Chineese,

Grieche, Russe und Tamyyle

Nur als Byspiil jetzt – vo nämmlig vyyle

S Bild vo unserer Stadt dien brääge

Ooni ass – sy’s bsunders pflääge

Und do dermit – im wytte Sinn

«Vereinigti Glaibasler» sinn. Alte Garde der Clique «Alti Stainlemer», 2019

Zudem trug der Tambourmajor ein Burka-Kostüm und die Trommler waren als finster dreinblickende Ausländer verkleidet.

Die traditionelle Stammclique «Alti Stainlemer» ist schon ein paar Mal mit rassistischen Laternenversen und Bildern aufgefallen. Bild: claudi hottiger

Im vergangen Jahr war ausserdem ein höchst umstrittener Zeedel im Umlauf, sprich ein Zettel, auf dem Verse stehen, die das gewählte Sujet der Cliquen in Worte fassen sollen. Dieser Zeedel beinhaltete das N-Wort. Der Autor des Verses sah auch im Nachhinein kein Problem mit der Verwendung des Wortes.

Das Basler Fasnachts-Comité äusserte sich zu diesem Vorfall gegenüber «20 Minuten» und fand dabei ähnliche Worte wie in seinen Verhaltensregeln: «An der Fasnacht herrscht grundsätzlich keine Zensur», sagte ein Sprecher. Trotzdem würden Gesetze zu Antisemitismus und Rassismus auch weiterhin gelten. Selbst wenn es für eine Strafbarkeit nicht reicht, könne die verantwortliche Clique durch eine schlechte Bewertung einen finanziellen Schaden davontragen.

Darüber hinaus stehen zwei Guggenmusik-Gruppen in der Kritik: «Negro-Rhygass» und «Mohrekopf». Das Logo der Guggenmusik «Negro-Rhygass» war jahrzehntelang eine schwarze Figur mit dicken Lippen, grossen Ohrringen und einem Knochen im Haar. Im Jahr 2018 wurden das Logo sowie der Name plötzlich vielfach diskutiert und kritisiert – 2022 änderte die Gruppe ihr Logo, doch der Name bleibt.

Die «Mohrekopf»-Guggenmusik geriet aufgrund ihres Namens zunehmend in die Kritik. Bis heute hat sich am Namen jedoch nichts geändert.