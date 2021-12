1148 Vorschläge erhielten wir, um 2020 in einem Wort zu beschreiben: Das ist der Sieger

Und was denkst du, wie wird 2022 in einem Wort?

Welches Wort beschreibt das Jahr 2021 für dich persönlich am besten?

2021 in einem Wort

Das Jahr 2021 in einem einzigen Wort – jetzt bist du dran!

Den Schweizer Sommer in einem Bild beschreiben wäre ja einfach. Aber wir suchen das Wort für das gesamte Jahr.

Den Schweizer Sommer in einem Bild beschreiben wäre ja einfach. Aber wir suchen das Wort für das gesamte Jahr. Bild: keystone

Einbrecher haben an Heiligabend in mehreren Kantonen die Abwesenheit von Hausbewohnern genutzt, um in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Und mehrere Brände verliefen glimpflich.