Das Jahr 2020 in einem Wort: Die Auswertung



Die watson-User haben gewählt: Diese Worte beschreiben 2020 am besten

In den letzten Tagen fragten wir euch, welches Wort das Jahr 2020 am besten beschreibt. Sagenhafte 1148 unterschiedliche Vorschläge kamen von über 2500 Usern innert weniger Tage zusammen.

217 der Worte wurden dabei mindestens zweimal genannt. Diese haben wir in die untenstehende Wortwolke verpackt.

Achtung: Bei der Auswertung haben wir sehr ähnliche Worte zusammengefasst. So zählen beispielsweise «Corona», «Covid» und «Covid-19», «Achterbahn» und «Achterbahnfahrt», «Scheisse», «beschissen», «verschissen» oder auch «Fuck», «Fuck!», «fucked», «Fck2020» jeweils als ein Wort. Zudem haben wir Wörter in Ein- und Mehrzahl wie beispielsweise «Einschränkung» und «Einschränkungen» zusammengefasst.

2020 in einem Wort

So würden watson-User das Jahr 2020 in einem Wort beschreiben:

Bei der Wortwahl für das Jahr 2020 schwingen zwei Worte deutlich oben aus. Immerhin kommen nach dem Podest auch die ersten positiv konnotierten Begriffe.

Das sind die zehn am häufigsten genannten Worte:

Scheisse: 159 Corona: 144 Fuck: 37 Eigenverantwortung: 34 Entschleunigend: 32 Zuhause: 27 Anstrengend: 25 Gaggi: 24 Mühsam: 23 Veränderungen, herausfordernd, Arschloch, anders: je 20

Erwartungen an 2021 in einem Wort

Neben der Beschreibung für das Jahr 2020 wollten wir von euch auch wissen, was ihr für eine Erwartung an das Jahr 2021 habt. Wir haben die Auswertung wie schon oben beschrieben durchgeführt. Es blieben 216 Worte, welche mindestens zweimal genannt wurden. In der Wortwolke sieht das so aus:

So würden watson-User das Jahr 2021 in einem Wort beschreiben:

Hier zeigt sich ein deutlicher Trend. Mit grossem Abstand (330 Mal) wurde «besser» gewählt. Auch die Ränge 2 und 3 zeigen den Wunsch oder die Hoffnung auf Besserung.

Die beiden am häufigsten genannten Worte für 2020 – «Scheisse» und «Corona» – schaffen es auch hier noch in die Top 10, wenn auch mit deutlich weniger Nennungen.

Das sind die zehn am häufigsten genannten Worte:

Besser: 330 Hoffnung: 144 Impfung: 112 Corona: 50 Neuanfang: 46 Normaler: 34 Scheisse: 28 Anders: 24 Spannend und Ungewiss: je 22 Anstrengend, Aufbruch und Herausfordernd: je 18

Einmalige, spezielle Worte

Zum Abschluss blicken wir noch auf einige Kreationen für 2020, welche nur einmal erwähnt wurden, hier aber nicht vorenthalten bleiben sollen:

Ausgewählte Worte für 2020

Aaaaaaaaahhhhhhhhhh

Allain

Bananenbrot

Corostrophe

Ctrl-Alt-Del

Födercoronalismus

Gem(einsam)

Hueregopfertammisiech

Klopapieranarchie

MirfehlendieschiisdreiBegrüssungsküsslinöd

Spassbefreit

Stellwerkstörung

Vaterfreude

Verschlimmbessert

ZurückhaltendRegnerischbedeckt

Ausgewählte Worte für 2021

0nC. (Jahr 0 nach Corona)

aufge-lock-ert

Bargeldloser

Fünfnachzwölf

Jolo

mitallesextrascharf

Schlimmerkannsnichtwerden

schogimpft?

Urlaub

Verkatert

Wundertüte

Zwöischrittfüräueinäzrügguzwöischrittfüräueinäzrügg

