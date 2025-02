Zeitgemässes «Heidi»: SRF bringt mit RTL Neuauflage als Serie

Zurzeit gibt es noch nicht viele Informationen zur Serie. Diese sollen aber in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, sagt dazu: «Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris «Heidi» in einer zeitgemässen Serie weiterzuerzählen. Dank der Kooperation von SRF mit RTL können wir dem Publikum in der Schweiz und international hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie bieten.»

In der Serie soll nicht nur das Leben von Heidi als Kind gezeigt werden, sondern auch die Entwicklung zur jungen Frau.

Nur einmal in den letzten 12 Jahren gab es so viele Grippekranke – das steckt dahinter

Die halbe Schweiz ist krank. Mindestens gefühlt. In einigen Schulklassen fehlen fast die Hälfte der Kinder, die Grippe hat die Schweiz im Griff. Aber ist das wirklich so?

Die Grippe (oder grippeähnliche Symptome) gehört zum Schweizer Winter wie der Schnee. Oder der Hochnebel in den tieferen Gebieten. Und was auch dazu gehört: Schulklassen, in welchen bis zur Hälfte der Kinder krankheitshalber fehlen. Im Büro vergeht kein Tag, ohne dass sich jemand krankmeldet. Schon zu Jahresbeginn kroch dieses Gefühl hoch, dass es mal wieder jeden grad erwischt.