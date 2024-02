Was der Gewinner oder die Gewinnerin eines Millionen-Jackpots wissen muss

45,3 Millionen Franken sind im Swiss-Lotto-Jackpot. Die Lotteriegesellschaft Swisslos rechnet damit, dass am Samstag rund 750'000 Personen ihr Glück versuchen, diesen zu knacken, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Aber was, wenn man tatsächlich gewinnt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie komme ich an das Geld?

Das hängt nach Angaben von Swisslos davon ab, ob die Gewinnerin oder der Gewinner online oder an einer Verkaufsstelle mitgespielt hat. Im ersten Fall weiss Swisslos, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist, und nimmt mit dieser Person Kontakt auf. Bei dieser Kontaktaufnahme wird besprochen, wann und wohin die Gewinnsumme überwiesen werden soll. Im zweiten Fall muss der Gewinner oder die Gewinnerin mit Swisslos Kontakt aufnehmen und die Spielquittung mit den korrekten Zahlen vorlegen. Das Ganze muss innerhalb von sechs Monaten passieren, danach verfällt der Gewinn.

Das Geld stehe bei Swisslos übrigens sofort zur Verfügung, hiess es weiter. Wann das Geld beim Gewinner ankomme, hänge also davon ab, wie schnell diese Person sich melde.

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich den Jackpot geknackt habe?

Gewinnerinnen und Gewinner von hohen Geldbeträgen erhalten von Swisslos eine Ratgeber-Broschüre. Swisslos rät dort dazu, erst einmal gar nichts zu tun, bis sich die erste Aufregung gelegt hat.

Ausserdem wird geraten, sich gut zu überlegen, wem man vom Gewinn erzählen möchte. «Ein Glückspilz schweigt und geniesst», steht in der Broschüre.

Weiter legt Swisslos den Gewinnerinnen und Gewinnern nahe, sich ein Ausbrechen aus dem aktuellen Leben gut zu überlegen. «Was immer Sie vor dem Gewinn glücklich gemacht hat, wird auch in Zukunft gut für Sie sein», heisst es in der Broschüre.

Wie viel Steuern muss ich da bezahlen?

Bei einem Gewinn fallen verschiedene Arten von Steuern an. Zuerst die Verrechnungssteuer: Die erste Million ist steuerfrei, vom Rest gehen 35 Prozent direkt an die eidgenössische Steuerverwaltung. Räumt jemand 45,3 Millionen Franken ab, landen auf dem Konto des Gewinners oder der Gewinnerin also noch 29,8 Millionen.

Das gesamte Geld muss dann in der Steuererklärung als Einkommen angegeben und beim Bund, dem Kanton und der Gemeinde versteuert werden. Ausserdem muss das Geld, das Ende des Jahres noch auf dem Konto ist, als Vermögen angegeben werden. Wie viel Steuern anfallen, kommt auf den Wohnort an. Ausserdem kann auch die vorher bezahlte Verrechnungssteuer wieder zurückgefordert werden. In einigen Kantonen ist die Einkommenssteuer tiefer als die Verrechnungssteuer, da würde also der Gewinner sogar etwas Geld bekommen.

Laut dem Steuerrechner des Bundes müsste eine in Zug wohnhafte, alleinstehende Person mit einem Einkommen und einem Vermögen von 45,3 Millionen Franken mit etwas über 10 Millionen Franken Steuern rechnen. In Genf würden die Steuern im gleichen Rechenbeispiel 19 Millionen betragen.

Kann ich noch umziehen, um Steuern zu sparen?

Ja, das ist möglich. Versteuert wird ein Lottogewinn am Wohnort, an dem man Ende des Jahres lebt. Mit dieser Möglichkeit könnte aber bald Schluss sein: Vergangenes Jahr hatte der Ständerat eine Motion angenommen, die vorschlägt, dass Lottogewinner künftig am Wohnsitz zum Zeitpunkt des Gewinnes besteuert werden. (saw/sda)