Aktivistinnen überfahren? Schweizer Comedian Zeki polarisiert mit Video

Aktivistinnen überfahren? Schweizer Comedian Zeki polarisiert mit diesem Video

Ob beim sich Festkleben auf Strassen oder beim Bilder-Bewerfen in Museen – in den letzten Wochen häuften sich Meldungen von Klima-Aktivisten, welche mit spaziellen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam machen wollen. Ihre Methoden polarisieren: Während für einige der Zweck die Mittel heiligt, argumentieren viele, dass Aktivisten mit solchen Aktionen dem Verständnis für den Klimaschutz nur schaden würden.

Auch in der Deutschschweiz kam es kürzlich zu einem solchen Vorfall. Vor einer Woche klebten sich Aktivisten von «Renovate Switzerland» in Zürich auf die Ausfahrt Sihlhölzli der A3 und blockierten den Verkehr so während etwa einer halben Stunde. Die Aktion blieb weitgehend friedlich, sorgte bei den Autofahrern und in den medialen Kommentarspalten aber dennoch für Ärger.

Die Aktivisten von «Renovate Switzerland» im Einsatz. bild: keystone

Dieser Vorfall erreichte diese Woche nun auch die Schweizer Instagram-Community. Social-Media-Comedian Zeki Bulgurcu postete am Donnerstag ein Video mit der Überschrift «Die Lösung bei einer Strassenblockade». In diesem nimmt er gemeinsam mit den drei Influencerinnen nathistyle, x._agnes und wemmse die Aktivisten auf umstrittene Art auf die Schippe.

Comedian Zeki Bulgurcu Bild: KEYSTONE

Bulgurcu, im Video als Lastwagenfahrer unterwegs, bremst vor den drei Frauen, steigt aus und ärgert sich über diese. Als sie sich dann weigern, die Strasse zu verlassen, steigt er in seinen Lastwagen zurück und fährt weiter. Durch ein Holpern wird impliziert, dass er dabei die von den Influencerinnen gespielten Aktivistinnen überfährt.

Zeki überrollt Klimaaktivistinnen in kontroversem Video Video: watson/instagram

Dieses Video polarisiert – auch in der Kommentarspalte. «Richtig so, und die Sache ist erledigt», postet etwa eine Userin. Ein anderer findet es «geil», schliesslich gebe es Leute, die arbeiten müssen. Und auch «Voice of Switzerland»-Sieger Remo Forrer zeigt mit drei lachenden Emojis, wie gut ihm das Video gefällt.

Für andere geht der Sketch hingegen zu weit. «Ich finde es mega problematisch, so etwas zu posten, vor allem bei dieser Reichweite», schreibt etwa eine Userin. Eine andere findet die Aktion «voll daneben». Zeki Bulgurcu reagierte auf eine Anfrage nicht. (dab)