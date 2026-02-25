Explosion in Illnau-Effretikon ZH – lauter Knall war hörbar

Am Mittwochnachmittag hat sich bei der Zürcher Ortschaft Illnau-Effretikon eine Explosion ereignet. In der näheren Umgebung war ein lauter Knall hörbar und in der Umgebung stieg eine weisse Rauchwolke auf.

Video: watson

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte einen Einsatz in der Region. Der Vorfall sei beim Weiler Luckhausen passiert, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Wie die Kantonspolizei weiter bestätigte, ereignete sich der Knall auf dem Gelände der Versuchs- und Testanlage Tätsch. Einsatzkräfte der Polizei waren unterwegs und sperrten die Region ab.

Wie es zur Explosion kam, ist noch nicht bekannt. Bild: watson

Was der Grund für die Explosion ist, ist bis anhin nicht bekannt. Laut der Kantonspolizei Zürich seien Gebäude zu Schaden gekommen, die Explosion stelle jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung dar.

Laut «TeleZüri» hat es bei einem unmittelbar neben der Anlage Tätsch liegenden Haus durch die Explosion ein Loch im Dach gegeben, bei einem anderen ist das Garagentor komplett in sich zusammengefallen.

Ein Bauernhaus wurde nach der Explosion beschädigt. Bild: keystone

«Es gab einen Riesenknall, alles hat vibriert», schildert eine Spaziergängerin gegenüber dem «Blick» den Vorfall. Mehrere Fensterscheiben gingen rund um den Explosionsherd zu Bruch.

*** Update folgt ***