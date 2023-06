Liveticker

Selenskyj spricht um 14 Uhr zur Bundesversammlung – SVP-Fraktion bleibt fern

Die Bundesversammlung wird heute Wolodymyr Selenskyj zuhören. Ohne die SVP-Fraktion. Bild: KEYSTONE/POOL

13:59 Ein SVPler ist wohl doch dabei Der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE) wird als Präsident der parlamentarischen Gruppe OSZE wohl doch im Saal sitzen – anders als seine Parteikollegen. «Als in Wien wegen der Russen alle den Saal verliessen, bin ich auch sitzen geblieben.» Er sei zwar hin- und hergerissen, werde es nun hier aber wohl gleich halten und irgendwo hinten im Saal sitzen. 13:53 SVP bleibt ihrem Wort treu watson-Blunschi sitzt direkt oberhalb des SVP-Sektors. Da ist tatsächlich niemand zu sehen. Nur der Berner Andreas Aebi war kurz im Saal. Er hatte mit einer Teilnahme an der Rede geliebäugelt. 13:46 Hohe Sicherheitsvorkehrungen Im Parlamentsgebäude wimmelt es von Polizisten, obwohl Selenskyj gar nicht live vor Ort ist. Der Zugang zur Wandelhalle ist gesperrt. Das gilt eigentlich auch für die Zuschauertribüne, aber dort sitzen trotzdem einige Leute, darunter die ukrainische Botschafterin Irina Wenediktowa.



Die Ansprache von Selenski dürfte nicht lange dauern. Im Vorfeld wurde mit einer Redezeit von rund 10 Minuten gerechnet. Im Moment werden die Leitungen zwischen Kiew und Bern geprüft und getestet.



Die Ansprache von Selenski dürfte nicht lange dauern. Im Vorfeld wurde mit einer Redezeit von rund 10 Minuten gerechnet. Im Moment werden die Leitungen zwischen Kiew und Bern geprüft und getestet. 13:42 Rede per Video ist eine Premiere Dass Gastredner vor dem Schweizer Parlament sprechen, kommt immer mal wieder vor. Allerdings ist die Zahl der Gastrednerinnen und Gastredner überschaubar. Bis heute waren es zusammengezählt 29 Personen. Am meisten sprachen 1998 an der Feier von 150 Jahre Bundesstaat.



Zu den prominentesten Gästen gehörten unter anderem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon (2012), Michail Gorbatschow (2000) und Vaclav Havel (1990). Alle diese Personen waren aber live vor Ort im Saal. Die Rede von Wolodimir Selenskij ist deshalb eine Premiere. 13:36 Presse da, Politiker nicht Noch ist der Nationalratssaal praktisch leer. Nur auf den Pressetribünen herrscht schon ein dichtes Gedränge. Für einige gibt es wohl nur einen Stehplatz – watson-Redaktor Peter Blunschi konnte gerade noch einen Stuhl ergattern. SVP nicht dabei Nicht beiwohnen wird der Rede die gesamte SVP-Fraktion. Sie wird den Saal während der Übertragung verlassen rsp. erst später wieder ihre Sitze rechtsaussen einnehmen. Bild: keystone Um 14 Uhr gehts los Die Rede Selenskyjs ist für 14 Uhr geplant.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtet sich heute in einer Videoschaltung ans eidgenössische Parlament. Die Übertragung erfolgt ab 14.00 Uhr im Nationalratssaal, wie die Parlamentsdienste am Montag mitteilten.

Die Ansprache vor der Vereinigten Bundesversammlung geht auf einen Beschluss der Ratsbüros der beiden Kammern vom 5. Mai zurück. Wie die Büros damals festhielten, sollte die Rede während der laufenden Sommersession stattfinden. Modalitäten und Zeitpunkt waren zunächst offen.

Die Idee stammt von der ukrainischen Regierung selbst. Die ukrainische Botschaft stellte das entsprechende Gesuch. Die für den 15. Juni geplante Rede Selenskyjs vor der Bundesversammlung stiess nach dem Bekanntwerden auf Kritik der SVP.

Selenskyj Bild: www.imago-images.de

Deren Fraktionspräsident und Nationalrat Thomas Aeschi (ZG) stellte beim Ratsbüro den Antrag auf Ablehnung des Gesuchs. Die Ukraine versuche, Einfluss auf Parlamentsentscheide zu nehmen.

Die in den Nationalratssaal übertragene Rede von Selenskyj ist nicht die erste Ansprache des ukrainischen Präsidenten in der Schweiz seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Land.

Bereits im März 2022 - kurz nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffs - richtete Selenskyj sich per Video an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Friedensdemonstration auf dem Bundesplatz in Bern. Dabei wurde er von Aussenminister Ignazio Cassis als «Freund» begrüsst.

National- und Ständerat hatten den russischen Angriffskrieg klar verurteilt. Die Ratsbüros begründeten ihr grünes Licht mit diesen Erklärungen. Videoansprachen gehören zum aussenpolitischen Repertoire Kiews. Selenskyj hielt entsprechende Reden bereits vor dem US-Kongress, dem britischen Ober- und Unterhaus sowie verschiedenen Parlamenten von EU-Staaten.

