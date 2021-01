Schweiz

Luftfahrt

«Hochriskante Flugführung»: Darum stürzte die Ju-52 ab



«Hochriskante Flugführung» und Materialmängel: Darum stürzte die Ju-52 ab

Im August 2018 ist in oberhalb Flims eine Ju-52 abgestürzt – 20 Personen kamen ums Leben. Jetzt hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) ihren Schlussbericht publiziert.

Bild: CANTONAL POLICE OF GRISONS

Die Ursache für den Absturz einer historischen Ju-52 vom August 2018 ist auf «hochriskante Flugführung» und Materialmängel zurückzuführen. Das gab die Sust am Donnerstag bekannt.

Das von der Ju-Air betriebene Nostalgieflugzeug war am 4. August 2018 oberhalb vom Ferienort Flims in einer spiralförmigen Flugbahn in einen Talkessel beim Piz Segnas gestürzt. Alle 20 Insassen der knapp 79-jährigen Maschine, 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder, starben. Das Flugzeug wurde vollständig zerstört. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Geschichte der «Tante Ju» Die Ju-52 darf wieder fliegen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter