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Hockey-WM: Marco Odermatt liest die Starting Six der Schweizer Nati vor

Video: watson

Hier verkündet Marco Odermatt die Starting-Six des Finalspiels

31.05.2026, 21:3531.05.2026, 21:35

Vor dem Finalspiel der Schweiz gegen Finnland stand auch heute eine Schweizer Prominenz in der Kabine der Schweizer Hockey-Nati. Wie bereits bei den vergangenen Spielen hat eine Schweizer Persönlichkeit die Ehre, die sechs Spieler zu verkünden, die zuerst auf dem Eis stehen werden.

Heute hatte diese Ehre kein anderer als der Olympia- und Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt. Schau dir im Video an, wie Odermatt die Starting-Six vorliest und die Nati noch ein letztes Mal anfeuert und motiviert:

Video: watson

Vor den vergangenen Spielen hatten diese Ehre bereits Namen, wie der ehemalige Tennisspieler Roger Federer. Oder auch Kevin Fiala, der verletzungsbedingt nicht an dieser WM mitspielen kann. (nib)

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