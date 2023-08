Rekordzahl: SUST registrierte letztes Jahr 1828 Zwischenfälle im Luftverkehr

Für die Sust bedeutet die Jahr für Jahr steigende Zahl an Meldungen eine gewaltige Herausforderung, wie es im Jahresbericht heisst. Der Untersuchungsdienst verfüge über 16.2 Vollzeitstellen. Für die Untersuchungstätigkeiten, insbesondere wenn spezifische Fachkompetenzen benötigt würden, könne auf die Unterstützung durch 129 externe Untersuchungsbeauftragten zurückgegriffen werden. (saw/sda)

26 Meldungen wurden 2022 zu sicherheitsrelevanten Ereignissen bei Seilbahnen gemacht. In drei Fällen wurde eine Untersuchung eröffnet. Beim Verkehrsträger Bus gingen 18 Meldungen ein. Es wurden keine Untersuchungen eröffnet.

Im Jahr 2021 waren noch 1309 Zwischenfälle in der Luftfahrt gemeldet worden. Das bedeutet eine Zunahme um fast 40 Prozent innert Jahresfrist. 2022 kam es laut Sust zu neun Unfällen von Luftfahrzeugen, die in der Schweiz immatrikuliert sind. Dabei wurden drei Personen tödlich verletzt.

Die sehr grosse Zahl an Meldungen aus der Aviatik bedeute aber nicht, dass die Luftfahrt unsicherer geworden sei, stellt die Sust in ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht fest. Es werde immer mehr geflogen, insbesondere im gewerbsmässigen Betrieb. Zudem würden Ereignisse häufiger bekannt.

