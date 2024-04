Bald kannst du auch am Flughafen Zürich 2 Liter Flüssigkeit im Handgepäck mitnehmen

Mehr «Schweiz»

Dank neuen CT-Scannern heben immer mehr Flughäfen in Europa die strengen Bestimmungen zu Flüssigkeiten im Handgepäck auf. Wo die Scanner eingesetzt werden, dürfen Flaschen mit bis zu zwei Litern Inhalt durch die Sicherheitskontrolle gebracht werden. Auch der Flughafen Zürich setzt bald auf die Technologie.

Mediensprecherin Elena Stern sagte gegenüber 20 Minuten:

«An der Sicherheitskontrolle sollen am Flughafen Zürich zukünftig CT-Scanner zum Einsatz kommen.»

Auch am Flughafen Zürich sollen CT-Scanner zum Einsatz kommen. Im Bild noch das alte System. Bild: KEYSTONE

Eine Ausschreibung für Testgeräte sei abgeschlossen, so Stern. In einem ersten Schritt sollen «zwei neue Kontrollspuren für Tests mit den neuen Geräten» eingerichtet werden. Der Flughafen Zürich plane, die beiden Linien bereits im Sommer dieses Jahres in Betrieb nehmen zu können.

Doch bis dahin gilt weiter, dass Behälter mit Flüssigkeiten ein maximales Volumen von 100 ml aufweisen dürfen. Geplant ist, dass die beiden Linien mit den CT-Scannern ein halbes Jahr getestet werden, bevor alle 26 Linien im Sicherheitskontrollgebäude mit den neuen Geräten ausgerüstet werden. Stern ergänzt:

«Wir gehen davon aus, dass [die 100-ml-Regel] am Flughafen Zürich erst mit der kompletten Umstellung auf die neuen Geräte fällt.»

Doch schon die beiden ersten Linien werden mehr Komfort bringen, denn dank der neuen Technologie müssen elektronische Geräte und Flüssigkeiten nicht mehr extra aus dem Handgepäck genommen und separat gescannt werden.

(rbu)