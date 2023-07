Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich: CT-Scanner kommen erst 2024

Mediensprecherin Elena Stern bestätigt, dass die neuen Anlagen den Vorteil bieten, «dass Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht separat behandelt werden müssen». Die Passagiere müssten diese also nicht hervorholen, was einerseits diesen Teil des Prozesses beschleunige und andererseits eine Komfort-Erhöhung für die Passagiere bedeute.

In der Finavia-Mitteilung heisst es derweil stolz, «eine ähnliche neue Technologie» werde derzeit «nur an einer sehr begrenzten Anzahl grosser europäischer Flughäfen und an einigen Flughäfen in den Vereinigten Staaten eingesetzt».

Am grössten Schweizer Landesflughafen, in Kloten ZH, ist man von einer solchen Lockerung noch weit entfernt, wie eine Anfrage bei der Flughafen Zürich AG zeigt: Die neue Hardware, die es für eine effizientere Handgepäck-Kontrolle braucht, soll erst ab dem zweiten Quartal 2024 getestet werden. Dies teilt Mediensprecherin Elena Stern mit und erklärt, die Testphase werde mehrere Monate dauern. «Wichtig dabei ist, dass diese verschiedene Saisonalitäten abbilden kann, um die verschiedenen Passagierprofile abbilden zu können.»

In der deutschen Autoindustrie herrscht ein depressives Klima. Die Schweizer Zulieferbranche zeigt sich derweil von ihrer besten Seite und sucht nach pragmatischen Rezepten gegen die drohende Krise.

Die Stimmung unter den deutschen Autobauern ist richtig mies. Was man im Nachbarland schon länger spürt, ist auch statistisch gut belegt: Im Juni sind die Geschäftserwartungen bei VW & Co. fast auf den Stand von 2008 gefallen. Das war das Jahr, in dem keiner richtig wusste, ob und wie es mit der Weltwirtschaft weitergehen würde. Im Juni war der Absturz im Stimmungsindex des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo besonders spektakulär – so steil wie im März 2021, als der Krieg in der Ukraine gerade losgebrochen war.