bedeckt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Swiss verschärft Attestpflicht – Kritik bei Flugbegleitern

Swiss-Crew swiss airline
Mitglieder der Swiss Cabin Crew müssen künftig schon ab dem dritten Krankheitstag ein Arztzeugnis vorlegen. (Symbolbild)Bild: Keystone

Swiss verschärft Attestpflicht – Flugbegleiterin hält Änderung für «gefährlich»

11.05.2026, 18:4011.05.2026, 18:40

Die Swiss verschärft ihren Sparkurs und passt ab Juni die Regeln für Krankmeldungen beim Kabinenpersonal an: Künftig ist bereits ab dem dritten Krankheitstag ein Arztzeugnis erforderlich. Bisher galt die Pflicht erst ab dem fünften Tag.

Die Airline begründet den Schritt mit einem deutlichen Anstieg kurzfristiger Krankmeldungen, vor allem an Wochenenden.

Flugbegleiterin: Massnahme ist «gefährlich»

Innerhalb der Cabin Crew sorgt die neue Regelung für Kritik. Eine Flugbegleiterin bezeichnet die Massnahme gegenüber 20 Minuten als «fahrlässig» und «gefährlich». Sie warnt davor, dass Mitarbeitende künftig trotz Krankheit fliegen könnten. Anders als in vielen Bürojobs gebe es im Flugbetrieb weder Homeoffice noch eingeschränkte Einsätze: Crew-Mitglieder seien entweder flugtauglich oder nicht. Bereits leichte Erkältungen oder Probleme mit der Stimme könnten an Bord zum Risiko werden. «In einer Notsituation müssen wir topfit sein», sagt die Flugbegleiterin gegenüber dem Onlineportal.

Viele würden heute schon krank fliegen gehen, schreibt «20 Minuten» unter Berufung auf die Flugbegleiterin weiter. Es fühle sich wie eine Kollektivstrafe an.

Auch die Gewerkschaft Kapers lehnt die Verschärfung gegenüber «20 Minuten» ab. Sie befürchtet, dass zusätzlicher administrativer Aufwand und mögliche Arztkosten Mitarbeitende davon abhalten könnten, sich krankzumelden. Gerade im Flugbetrieb dürften derartige Regeln nicht dazu führen, dass Angestellte gesundheitliche Beschwerden ignorieren.

Swiss weist Kritik zurück

Die Swiss weist die Kritik gegenüber dem Onlineportal jedoch zurück. Die frühere Einreichung eines Attests solle helfen, Personalreserven verlässlicher zu planen und die Belastung innerhalb der Crew zu reduzieren. Die Massnahme sei kein Ausdruck von Misstrauen gegenüber den Mitarbeitenden. Wer krank sei, solle sich weiterhin abmelden und nicht fliegen, betont die Airline laut «20 Minuten». (hkl)

Mehr dazu:

140 Swiss-Mitarbeitende gehen nach 15'000-CHF-Angebot – CEO will weiter sparen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Zürcher Menschenhandels-Prozess wird nicht abgebrochen
Der Anwalt einer mutmasslichen Zuhälterin ist am Montag vor dem Zürcher Bezirksgericht abgeblitzt. Er hatte beantragt, das Verfahren gegen die 33-jährige Ungarin einzustellen und die Frau auf freien Fuss zu setzen.
Zur Story