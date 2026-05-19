Bereits im Juni startet der Linienflug von Flybird-Vini von Bern nach München. bild: Flybird-Vini

Startup Vini führt definitiv Flüge zwischen Bern und München ein

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Das zur deutschen Flyvbird GmbH gehörende Fluglinien-Startup Vini fliegt künftig regelmässig zwischen Bern-Belp und München. Ab Juni starten Direktflüge dreimal wöchentlich.

Die Nachfrage der ersten Wochen habe bestätigt, dass die Route einem konkreten Bedürfnis entspreche, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Buchbar seien vorerst Flüge für Juni, Juli, September und Oktober.

Zusätzliche Frequenzen und ein weiterer Ausbau ab 2027 seien geplant, hiess es weiter. Die Strecke werde jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag bedient.

Im März hatte der Flughafen Bern im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals flexibel organisierte Regionalflüge nach München angekündigt. Hinter dem Konzept steht eine KI-gestützte Plattform, die Buchungen in Echtzeit auswertet, Passagierströme bündelt und Flugpläne laufend anpasst. So könnten zusätzliche Flüge entstehen oder Verbindungen gezielter angeboten werden, hiess es. (pre/sda)