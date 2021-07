Schweiz

Luzern

Wetter: Hagelwetter sucht Zentralschweiz heim – Neue Gewitter in Sicht



Hagelwetter sucht Zentralschweiz heim – Neue Gewitter in Sicht

Nach dem heftigen Gewitter mit Hagel vom Sonntagnachmittag über der Zentralschweiz sind neue Unwetter angekündigt. Vom südlichsten Zipfel im Mendrisiotto bis Schaffhausen und vom Freiburgerland bis an den Bodensee drohen am Montag Unwetter mit Starkregen und Hagel.

Der Bund hat die zweitgrösste Gefahrenstufe 3 ausgegeben, wie das Bundesamt Meteoschweiz auf Twitter mitteilte. Besonders heftige Gewitter soll es im Süden geben. Dort waren bereits am Wochenende beträchtliche Regenmengen niedergegangen. In Colderio im Südtessin gab es innert 24 Stunden 157 Liter Regen pro Quadratmeter.

Warnung des Bundes: heftige Gewitter möglich. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/q90gQtFLtg — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 26, 2021

Wie lange der Unterbruch dauern wird, war nach Angaben der Bahnverkehrsinformation aus der Nacht auf Montag offen. Zwischen Wolhusen und Entlebuch verkehrten Ersatzbusse. Laut der TCS-Verkehrsinformation waren am frühen Montagmorgen im Raum Wolhusen auch mehrere Strassen wegen Sturmschäden gesperrt.

Auch in der Zentralschweiz kamen beträchtliche Regenmengen zustande. In einigen Gebieten sah es wegen des Hagels wie im Winter aus. Bilder zeigen Anwohner, die mit Schneeschaufeln Vorplätze räumem. Die Rettungsflugwacht holte am Sonntagnachmittag in Sihlmatt ZH zwei Spaziergänger mit der Rettungswinde aus der hochgehenden Sihl.

Bei den Kantonspolizeien in der Zentralschweiz trafen ab Sonntagmittag hunderte von Notrufen ein. Hauptsächliche Gründe waren überflutete Strassen, Wassereinbrüche, überschwemmte Garagen und Keller, über die Ufer getretene Bäche, Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Im Kanton Luzern verletzte sich eine Person leicht bei Aufräumarbeiten. Nicht weniger als 682 Feuerwehrleute von 23 Feuerwehren standen im Einsatz.

Auch in dem Kantonen Schwyz und St. Gallen war die Lage dramatisch. Nach der Zentral- und Ostschweiz zog die Gewitterfront Richtung Nordwesten weiter. Am früheren Sonntagabend erreichten es den Kanton Basel-Landschaft. Dort registrierte die Polizei rund 90 Notrufe. Die Feuerwehren diverser Gemeinden leisteten stundenlang Hilfe.

Das sonntägliche Gewitter legte auch den Bahnverkehr in der Innerschweiz teilweise lahm. Zwischen Entlebuch LU und Wolhusen LU setzten die SBB am Montag Bahnersatzbusse ein. Sie mussten Unwetterschäden reparieren, welche am Sonntag zu Unterbrüchen geführt hatten. Die Standseilbahn auf den Zugerberg stellte am Sonntag den Betrieb wegen Gewitterschäden ein. Die Dauer der Schliessung ist unbestimmt. Es verkehren Busse. (saw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schwerer Hagelsturm trifft Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter