Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet

Der Schmutzige Donnerstag markiert auch in anderen traditionell katholischen Gebieten der Schweiz den Auftakt zur Fasnacht, die in der Nacht auf Mittwoch enden wird. (sda)

Der Fasnachtsauftakt vom Schmutzigen Donnerstag liegt in den Händen der Zunft zu Safran. Die seit 600 Jahren bestehende frühere Krämerzunft ist auch die Hüterin der Fritschifigur. Am Nachmittag wird der Fritschiumzug mit seinen 45 Nummern durch die Stadt ziehen.

Nach dem Knall legte Bruder Fritschi, die Symbolfigur der Luzerner Fasnacht, mit dem Nauen am Schweizerhofquai an. Von dort machte er sich mit seinem Tross auf zum nahen Kapellplatz, wo mehrere Tausend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler warteten.

Mit dem «Urknall» über dem Seebecken ist am Donnerstag Schlag 5 die Luzerner Fasnacht eröffnet worden. Tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler begrüssten darauf lautstark die «schönsten Tage des Jahres».

