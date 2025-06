Der Curaden Gründer Ueli Breitschmid ist verstorben. bild: curaden

Luzerner Zahnpflegeunternehmer Ueli Breitschmid verstorben

Ueli Breitschmid ist tot. Der Gründer des Zahnpflegeunternehmens Curaden mit Sitz in Kriens starb in der Nacht auf Sonntag nach langer Krankheit, wie das Unternehmen am Dienstag auf Nachfrage entsprechende Zeitungsartikel bestätigte.

Ueli Breitschmid trat mit 21 Jahren in das 1954 von seinem Vater Hans Breitschmid gegründete Unternehmen ein. Anfang der 1970er Jahre gründete er die Curaden AG und lancierte die Marke Curaprox, wie die Firma im Businessnetzwerk Linkedin schrieb. Heute wird das Unternehmen in dritter Generation von seiner Tochter Christine Breitschmid geführt.

Ueli Breitschmid sei leidenschaftlich, energisch, oft provokant gewesen, hiess es weiter. Aber vor allem sei er ein «visionärer und charismatischer Unternehmer» gewesen.

Die Curaden AG hat ihren Hauptsitz in Kriens. Die Firma ist in über 90 Ländern aktiv und vertreibt unter der Marke Curaprox Produkte für die Zahnmedizin und Zahnpflege. (nib/sda)