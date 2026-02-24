bedeckt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Luzern

Drogen: Mann soll in Luzern Kokain für 70'000 Franken verkauft haben

Mann soll in Luzern Kokain für 70'000 Franken verkauft haben

24.02.2026, 09:2024.02.2026, 09:20

Die Luzerner Polizei hat im Juli 2025 in der Stadt Luzern einen Mann nach einem Kokainverkauf festgenommen. Er steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg Drogen im Wert von rund 70'000 Franken verkauft zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

ARCHIV - 20.07.2017, Hamburg: Ein Teil eines fr
Das Geld verwendete der Mann mutmasslich für seinen Lebensunterhalt. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte zwischen dem 1. Juli 2020 und Juli 2025 insgesamt rund 700 Gramm Kokain an verschiedene Abnehmer verkauft haben soll, hiess es im Communiqué. Die Verkäufe fanden hauptsächlich im Grossraum Luzern statt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verwendete der Mann aus Eritrea das Geld aus dem Drogenhandel für seinen Lebensunterhalt und für den Kauf eines neuen Autos. Er arbeitete im Kanton Luzern als Taxi- und Uber-Fahrer.

Zudem stellte die Luzerner Polizei fest, dass er zahlreiche berufsmässige Personentransporte ohne die vorgeschriebene Fahrtenschreiberausrüstung und teilweise ohne die nötige Zulassung durchgeführt haben soll.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mutter von Brandopfer: «Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte»
Am Sonntagabend sprach die Mutter des 16-jährigen Achille in der italienischen Fernsehsendung «Domenica In» auf dem Sender «CorriereTV». Achille war in der Neujahrsnacht in der Bar «Le Constellation» im Walliser Dorf Crans-Montana feiern.
Zur Story