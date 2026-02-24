Mann soll in Luzern Kokain für 70'000 Franken verkauft haben

Die Luzerner Polizei hat im Juli 2025 in der Stadt Luzern einen Mann nach einem Kokainverkauf festgenommen. Er steht im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg Drogen im Wert von rund 70'000 Franken verkauft zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Das Geld verwendete der Mann mutmasslich für seinen Lebensunterhalt. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte zwischen dem 1. Juli 2020 und Juli 2025 insgesamt rund 700 Gramm Kokain an verschiedene Abnehmer verkauft haben soll, hiess es im Communiqué. Die Verkäufe fanden hauptsächlich im Grossraum Luzern statt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verwendete der Mann aus Eritrea das Geld aus dem Drogenhandel für seinen Lebensunterhalt und für den Kauf eines neuen Autos. Er arbeitete im Kanton Luzern als Taxi- und Uber-Fahrer.

Zudem stellte die Luzerner Polizei fest, dass er zahlreiche berufsmässige Personentransporte ohne die vorgeschriebene Fahrtenschreiberausrüstung und teilweise ohne die nötige Zulassung durchgeführt haben soll.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (sda)