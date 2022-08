Frau soll nach Tötung in Meierskappel lebenslänglich ins Gefängnis

Die Polizisten fanden das Opfer damals tot in seiner Wohnung. In derselben Nacht konnten die hauptverdächtige Schweizerin und eine Begleitperson im Kanton St. Gallen festgenommen werden. Auch die 47-jährige Begleitperson muss sich vor Gericht verantworten. Ihr droht eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten und eine Busse wegen Begünstigung.

Das BAG muss in den kommenden Tagen offenlegen, warum Corona-Impfstoffverträge in wichtigen Punkten geschwärzt wurden. Es droht sonst ein Skandal.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Anfang August sämtliche Corona-Impfstoffverträge der Schweiz offengelegt. Pikante Stellen wurden jedoch weiträumig geschwärzt. So bleibt bis heute unklar, zu welchen Konditionen die Eidgenossenschaft in den vergangenen zwei Jahren für mehrere hundert Millionen Franken Deals mit Pfizer, Moderna und Co. einging. Schuld an den grossräumigen Schwärzungen waren Geheimhaltungsvereinbarungen, die die Schweiz einging und angebliche «Berufs-, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Hersteller».