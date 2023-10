Die «NZZ am Sonntag» hat einen neuen Chefredaktor

Die «NZZ am Sonntag» hat einen neuen Chefredaktor: Beat Balzli wird den Posten auf den 1. November übernehmen. Balzli, bisher Chefredaktor der deutschen «WirtschaftsWoche», wird die Aufgabe haben, «NZZ am Sonntag» und «NZZ» näher zusammenzubringen.

Balzli sollte ursprünglich ein NZZ-Projekt in Deutschland übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nun übernehme er aber die Position des Chefredaktors der «NZZ am Sonntag».

Beat Balzli wird auf den 1. November den Posten des Chefredaktors bei der «NZZ am Sonntag» übernehmen. Bild: NZZ

Der 57-jährige Wirtschaftsjournalist Balzli übernimmt eine Redaktion im Umbruch. Seit Juni wurde die Zeitung von vier Interims-Leitenden geführt, die teilweise inzwischen selber die Kündigung einreichten. Zuvor wurde das Blatt von Ex-«Arena»-Moderator Jonas Projer geleitet.

Die Aufgabe von Balzli wird sein, die «NZZ am Sonntag» und die «NZZ» näher zueinanderzubringen. Die beiden Redaktionen sollen gemäss Angaben der NZZ künftig enger zusammenarbeiten und Synergien nutzen.

Dafür werden mehrere Ressorts zusammengelegt: Wirtschaft, Wissen/Wissenschaft sowie Technologie und Mobilität werden künftig von vereinigten Abteilungen beider Blätter geschrieben. Fusioniert werden auch Layout und Produktion, der Newsroom sowie Art Direction und Bild.

Die Details des neuen Zusammenarbeitsmodells würden in den kommenden Wochen ausgearbeitet, schreibt die NZZ. Dabei dürften Arbeitsplätze verloren gehen. «Wir gehen davon aus, dass es im Kontext der engeren Zusammenarbeit punktuell zu einem Stellenabbau kommen wird», erklärt eine Sprecherin der NZZ auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Publizistisch neu dem «NZZ»-Chefredaktor unterstellt

Die publizistische Eigenständigkeit der beiden Blätter soll dabei nicht verloren gehen: «Uns ist wichtig, dass die eigenständige Positionierung der beiden Print-Titel, die zum Teil unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse abdecken, bestehen bleibt», wird Verwaltungsratspräsidentin Isabelle Welton zitiert.

Die Verantwortung für die Inhalte der beiden Zeitungen bleiben bei den beiden Chefredaktoren. Allerdings ist der neue «NZZ am Sonntag»-Chefredaktor Beat Balzli publizistisch neu dem langjährigen «NZZ»-Chefredaktor Eric Gujer unterstellt. (sda)